Economia Aplicativo do Nubank enfrentou oscilações na tarde de quarta

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Usuários publicaram reproduções da tela do aplicativo que mostravam que o saldo não era exibido.(Foto: Divulgação)

O aplicativo do Nubank enfrenta oscilações na tarde desta quarta-feira. Relatos de usuários nas redes sociais e em sites especializados apontam para problemas na visualização de saldos da conta ou em funções como o Pix.

Segundo o site Downdetector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de aplicativos, as notificações de problemas com o Nubank cresceram no início da tarde, e se mantinham acima da média após as 16h. 60% dos problemas notificados referiam-se ao saldo da conta; 21%, ao login; e 18%, ao Pix.

No Twitter, usuários do neobanco reclamavam destes problemas em publicações em que marcavam o perfil oficial da instituição. “O que tá rolando com a @nubank? Sem conseguir fazer pagamentos e nem visualizar saldo”, relatou uma usuária.

Outros usuários publicaram reproduções da tele do aplicativo que mostravam que o saldo não era exibido.

Em nota, o Nubank disse que a situação está em normalização. “Observamos algumas oscilações no app Nubank. Nosso time já está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível”, disse a fintech.

Campeão de reclamações

O aplicativo da fintech é constantemente elogiado pela usabilidade, apresentando uma interface de fácil entendimento e acesso simples. Embora seja bom para seus clientes, essa usabilidade parece ser também boa para os criminosos, que conseguem entrar facilmente na conta do usuário ao roubar seu celular.

O Nubank é líder de reclamações no Brasil quando o assunto é roubo de celular e invasão de contas, é o que revelou um levantamento da plataforma ReclameAqui, onde os usuários podem avaliar o atendimento e o problema das mais diversas empresas do Brasil.

De acordo com o levantamento do ReclameAqui, o Nubank teve 299 reclamações no primeiro semestre de 2022 sobre invasão de contas. Em segundo lugar aparece o Mercado Pago, com 270, e o PicPay, com 128 reclamações. As três fintechs são responsáveis por 54% do total de reclamações feitas no período.

As reclamações não se limitam somente à invasão ter acontecido, mas também na dificuldade das empresas em responder os clientes em tempo apropriado.

Nos últimos meses o Nubank também foi alvo de diversas críticas nas redes sociais, onde usuários expuseram dificuldades em conseguir bloquear suas contas, além de demonstrar espanto na facilidade com a qual os criminosos conseguiram entrar em suas contas.

