Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Ato de lançamento contou com a participação de diversas autoridades e representantes de entidades nacionais e internacionais. Foto: Ascom Sefaz Ato de lançamento contou com a participação de diversas autoridades e representantes de entidades nacionais e internacionais. (Foto: Ascom Sefaz) Foto: Ascom Sefaz

Em evento virtual realizado nesta quarta-feira (2), foi lançado oficialmente o aplicativo NFF (Nota Fiscal Fácil), uma solução móvel que visa simplificar ao máximo a emissão de documentos fiscais eletrônicos no Brasil. Concebido pelo Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, em parceria com a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul – por meio da Receita Estadual –, a Procergs e o Sebrae Nacional, a iniciativa promove a transformação digital na área da administração tributária, buscando disponibilizar os benefícios da tecnologia com apoio do Estado.

O ato de lançamento contou com a participação do secretário da Fazenda do RS, Marco Aurelio Cardoso, e do subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, além de diversas autoridades e representantes de entidades nacionais e internacionais.

“Vivemos um debate enorme sobre Reforma Tributária, mas, independentemente do modelo de cobrança de impostos adotado, nada disso parará de pé se não promovermos simplificação, com mecanismos digitais fáceis e atualizados tecnologicamente” destacou Marco Aurelio.

Para o presidente do Consefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal), Rafael Fonteles, a novidade está em linha com um dos principais anseios da sociedade brasileira: a simplificação tributária.

Inicialmente, o projeto engloba os transportadores autônomos de cargas, que agora podem solicitar a emissão dos documentos fiscais relativos às prestações de serviços de transporte rodoviário de cargas em dispositivos móveis, de forma simples, intuitiva e ágil. Por meio do aplicativo, serão coletadas todas as informações necessárias e suficientes para emissão do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) e do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), deixando as complexidades sob a responsabilidade de um sistema centralizado, o Portal Nacional da NFF, sem abrir mão da qualidade das informações prestadas.

Nas etapas seguintes, serão contemplados os produtores rurais e o micro e pequeno varejo. A previsão é que o Regime Especial, instituído por meio do Ajuste Sinief 37, de dezembro de 2019, possibilite a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) em saídas internas de legumes, frutas e verduras, praticadas por produtor primário e destinadas a contribuinte do ICMS ou no fornecimento de insumos para a preparação de merenda escolar no primeiro trimestre de 2021. A emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) em operações de venda presencial a consumidor final deverá ser concluída no primeiro semestre do ano que vem.

“Hoje em dia, é difícil emitir um documento fiscal eletrônico. Queremos simplificar esse processo, com foco naqueles contribuintes que desejam cumprir a legislação e que tenham um grau de risco de não cumprimento baixo”, destacou o auditor-fiscal da Receita Estadual do RS Vinicius Pimentel de Freitas, um dos responsáveis pelo projeto.

Entre os principais benefícios das medidas estão o estímulo à formalização e ao desenvolvimento econômico, a melhora da competitividade, a redução da burocracia e de custos e a simplificação extrema no cumprimento das obrigações acessórias. Outras operações também poderão ser agregadas no futuro, ainda sem um cronograma definido de implementação.

“Temos muito ainda a evoluir nesse processo de simplificação. Migramos do modelo em papel para um eletrônico e agora estamos avançando para o mundo digital. Essa é a grande mudança de paradigma que precisamos ter daqui para frente nas administrações tributárias, no caminho da obrigação fiscal única e da conformidade”, destacou Ricardo Neves.

A visão é corroborada pelo secretário da Receita Federal do Brasil, José Tostes, que destaca que o Rio Grande do Sul vem primando pela inovação e pelo compartilhamento de diversas iniciativas para todas as unidades da federação, com um fundamental espírito de cooperação. “O próximo grande desafio que está posto é caminharmos para uma simplificação máxima, com a criação do documento fiscal único”, afirmou.

O Nota Fiscal Fácil foi desenvolvido, desde o início, em parceria com a Procergs, cuja infraestrutura será responsável pelo processamento e autorização destas notas para os 27 Estados e o Distrito Federal. Segundo o presidente da companhia, José Leal, “é muito importante ter a oportunidade de trabalhar em parceria com a Secretaria da Fazenda nesse processo de transformação digital, simplificando a emissão de documentos fiscais e sendo agente de mudança na vida das pessoas e na melhoria das condições de negócio para os contribuintes”.

Premissas da NFF

Poucos campos e simplicidade de uso;

Informar apenas os dados necessários para descrever a operação ou prestação;

Aplicativo de emissão colocado à disposição pelo fisco para ser executado em dispositivos móveis;

Documento auxiliar puramente digital, consultado no Portal Nacional da NFF;

Mínima interferência com as aplicações autorizadoras das secretarias da Fazenda.

