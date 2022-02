Porto Alegre Aplicativo oferece serviço de coleta seletiva para grandes geradores de resíduos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

O Coleta Tri já cadastrou cerca de 500 estabelecimentos na Capital Foto: Joel Vargas/PMPA O Coleta Tri já cadastrou cerca de 500 estabelecimentos na Capital. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Cootravipa, lançou um aplicativo para que grandes geradores façam a entrega de resíduos recicláveis regularmente para a coleta seletiva.

O Coleta Tri já cadastrou cerca de 500 estabelecimentos na Capital, entre condomínios, shoppings, supermercados e centros comerciais, por meio de uma busca ativa realizada por agentes de relacionamento da cooperativa.

O principal objetivo do sistema é fazer com que os resíduos recicláveis dos grandes geradores sejam entregues para a coleta seletiva da prefeitura, garantindo que o destino sejam as Unidades de Triagem, formadas por pessoas que têm como meio de subsistência a triagem e a venda desses materiais.

A ferramenta oferece um chat de atendimento para dúvidas e reclamações sobre a coleta, e-book e a possibilidade de ter um monitoramento da frequência e volume das coletas entregues pelos geradores. Também é entregue um cartão-semente com um QR Code que direciona para uma animação e um e-book com apresentação do caminho correto dos resíduos recicláveis e suas vantagens.

