Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O aplicativo oficial do ChatGPT já pode ser usado no Brasil. A novidade, lançada há uma semana, foi expandida para mais países e desembarcou em território brasileiro. Assim como a leva inicial de lançamentos, essa novidade também está disponível apenas para iPhone.

O app oficial do ChatGPT traz toda a experiência disponível na web e tem como novidade suporte à API Whisper, que permite a inserção de comandos de voz no programa – você fala e ele transforma tudo em texto para atender a sua solicitação.

Além disso, o programa para dispositivos móveis tem suporte ao ChatGPT Plus, a versão paga e com possibilidade de se conectar à internet via plugins do chatbot com inteligência artificial da OpenAI.

Android

Apesar de expandir o acesso para mais países – inicialmente ele estava disponível apenas nos Estados Unidos –, o ChatGPT ainda não tem previsão para rodar em aparelhos Android. Apesar da promessa da OpenAI de que isso acontece “em breve”, usuários do sistema do Google ainda precisam recorrer à versão web do programa em chat.openai.com.

Por falar em ChatGPT e Apple, a Maçã aparentemente pensa em criar um rival próprio para o chatbot da IA.

Microsoft

Quando cientistas de computação da Microsoft começaram a experimentar um novo sistema de inteligência artificial (IA), no ano passado, pediram a eles que resolvessem um enigma que deveria exigir uma compreensão intuitiva do mundo físico.

“Aqui temos um livro, nove ovos, um laptop, uma garrafa e um prego. Por favor, diga-me como empilhá-los uns sobre os outros de maneira estável”, pediram ao robô.

Os pesquisadores ficaram surpresos com a engenhosidade da resposta do sistema de IA: “Coloque os ovos no livro. Disponha os ovos em três fileiras com espaço entre elas. Certifique-se de não quebrá-los. Coloque o laptop em cima dos ovos, com a tela voltada para baixo e o teclado voltado para cima. O laptop caberá perfeitamente dentro dos limites do livro e dos ovos, e sua superfície plana e rígida fornecerá uma plataforma estável para a próxima camada”, respondeu.

A resposta fez os pesquisadores se perguntarem se estavam testemunhando um novo tipo de inteligência. Em março, eles publicaram um trabalho de pesquisa de 155 páginas argumentando que o sistema era um passo em direção à inteligência artificial geral, denominado IAG, que indicaria que uma máquina pode fazer qualquer coisa que o cérebro humano é capaz.

