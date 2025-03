Rio Grande do Sul Aplicativo Servidor RS alcança a marca de 150 mil usuários

16 de março de 2025

A ferramenta vem transformando o modo de relacionamento e acesso a informações para os servidores do RS Foto: Reprodução A ferramenta vem transformando o modo de relacionamento e acesso a informações para os servidores do RS (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O aplicativo Servidor RS vem se consolidando como um dos principais canais de interação entre a administração e os servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Neste primeiro trimestre de 2025, o aplicativo atingiu a marca de 150 mil usuários cadastrados e passou a oferecer dois novos serviços para o funcionalismo gaúcho, chegando a 18 funcionalidade ao alcance de poucos cliques.

Em fevereiro, buscando atender as necessidades dos servidores em várias dimensões e gerar valor público e conveniência, o aplicativo passou a oferecer cursos abertos, gratuitos e com certificado sobre Gestão de Finanças Pessoais.

Os cursos são produzidos por instituições de ensino renomadas e buscam preparar o servidor para a administração do patrimônio pessoal. Os formatos do conteúdo são dinâmicos, com a disponibilização de vídeos e podcasts, didática simples e exercícios bem práticos.

Também já está disponível no aplicativo o acesso à plataforma de saúde e bem-estar Wellhub, antes chamada de Gympass. O serviço pode ser acessado por servidores ativos e inativos da administração direta, servidores públicos civis, militares, empregados públicos extranumerários e ocupantes de cargos comissionados.

A parceria do governo estadual com a empresa tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas entre os quadros funcionais do governo gaúcho. O acesso via App Servidor RS facilita a adesão dos servidores e permite, especialmente aos inativos, que antes não conseguiam acessar o portal, conhecer e utilizar o serviço.

Rendimentos 2024 aos servidores e pensionistas

O aplicativo Servidor RS também é um dos canais mais ágeis e fáceis para acessar os comprovantes de rendimentos de servidores estaduais ativos e inativos referentes a 2024 para a utilização na declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte 2025 à Receita Federal.

Para servidores ativos, inativos, desligados ou exonerados, estão disponíveis os comprovantes de rendimentos dos últimos cinco anos. Para acessar o aplicativo Servidor RS é necessário cadastro no portal gov.br. Após o cadastro, basta baixá-lo pelo Google Play ou pela Apple Store. No computador pessoal, o endereço eletrônico é: http://app.servidor.rs.gov.br.

Histórico

Lançado em 2020, o Servidor RS é uma ferramenta desenvolvida pelo Tesouro do Estado em parceria com diversas secretarias e com a Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. O aplicativo fornece acesso ágil e seguro a informações funcionais e serviços. O acesso é feito via login gov.br, desde que a pessoa tenha conta nível prata ou ouro.

