Rio Grande do Sul tem mais de 11 mil oportunidades de trabalho

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Desse total, 9.190 são permanentes, 2.012 temporárias, 44 para Jovem Aprendiz e 44 para estágio Foto: Agência Brasil (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

As agências Fgtas/Sine do RS têm, a partir desta segunda-feira (17), 11.290 oportunidades de emprego. Desse total, 9.190 são permanentes, 2.012 temporárias, 44 para Jovem Aprendiz e 44 para estágio. Das ocupações disponibilizadas, 200 são exclusivas para pessoas com deficiência e 8.822 aceitam pessoas com deficiência.

Os interessados podem comparecer na unidade mais próxima com documento de identificação com CPF e foto ou acessar Portal Emprega Brasil ou CTPS Digital. A relação de endereços das unidades está disponível no site.

O setor com mais vagas é a indústria com 41% do total. Em seguida, aparecem os serviços com 24% e o comércio com 21%. Em 84% das oportunidades não é necessário ter experiência para concorrer e em 35% não precisa comprovar escolaridade mínima. Para 23%, contudo, é exigido Ensino Fundamental incompleto e, para 21%, Ensino Fundamental completo. Com relação à remuneração, 63% das vagas oferecem de 1 a 1,5 salários mínimos.

As agências com os maior número de oportunidades abertas no RS são: Erechim (669), Butiá (459), Candelária (434), Bento Gonçalves (427) e Nova Santa Rita (409). As ocupações com os maior número de vagas são: alimentador de linha de produção (2.164), auxiliar no processamento de fumo (474), faxineiro (413), trabalhador volante na agricultura (368), trabalhador volante da agricultura (368), trabalhador polivalente da confecção de calça (317), estoquista (317), operador de caixa (317), vendedor de comércio varejista (254), armazenista (236) e servente de obras (232).

