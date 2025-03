Política Governo Lula quer ampliar parcerias na Ásia e mira equilíbrio na guerra comercial entre China e Estados Unidos

16 de março de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá ao Japão e ao Vietnã no final deste mês nas primeiras paradas de uma agenda internacional planejada para ampliar parcerias na Ásia e sinalizar que o Brasil busca uma posição equilibrada em meio às disputas comerciais por hegemonia entre China e Estados Unidos.

Segundo fontes do governo, o Brasil não deseja fazer parte do campo de interesse americano ou chinês. Por isso, Lula planejou a agenda com a intenção de sinalizar que o Brasil é um país com múltiplos parceiros.

A busca por novos aliados na Ásia visa diminuir a dependência comercial da China e dos Estados Unidos, primeiro e segundo parceiros do Brasil, que no momento travam uma guerra comercial, iniciada por Donald Trump, por meio da taxação de produtos.

Japão e Vietnã

Lula ficará uma semana entre Tóquio (24 a 27) e Hanói (27 a 29). No Japão, será recebido para uma visita de “primeira categoria”, a mais alta da diplomacia local e realizada uma vez por ano, que prevê audiência com o imperador Naruhito.

O presidente tentará ampliar o acesso da carne brasileira ao mercado japonês e participará de um fórum empresarial. O embaixador para Ásia e Pacífico, Eduardo Paes Saboia, afirmou que o Brasil tem aprimorado parâmetros sanitários para melhor atender a demandas do mercado de carne bovina.

Segundo ele, as negociações são vistas com otimismo, uma vez que o Brasil foi declarado, em fevereiro, área livre de febre aftosa pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal).

De acordo com dados do governo brasileiro, o país detém 20% da produção mundial de carne bovina e e 25% do mercado mundial deste produto. Também há perspectiva de venda de aeronaves da Embraer.

Lula decidiu aproveitar a viagem para visitar o Vietnã, um país de economia emergente e que é visto por auxiliares do presidente com potencial de ampliar a corrente comercial com o Brasil.

China, Malásia e Indonésia no radar

Lula também negocia um roteiro em maio com passagens pela Rússia e pela China, dois parceiros do Brics, bloco de economias emergentes que também reúne Índia, África do Sul, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Irã e Arábia Saudita.

Em Moscou, o presidente deve participar das celebrações pela Dia da Vitória ao lado de Vladimir Putin, em 9 de maio. Na sequência, pode seguir a Pequim para uma cúpula da China com países da Celac (Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos), caso seja oficializado o convite.

Em outubro há possibilidade de um giro por Malásia e Indonésia. Lula aguarda um convite oficial para o encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), sediado na Malásia. O roteiro, a exemplo da ida ao Vietnã, é discutido para ampliar os parceiros comerciais na região. Outra viagem que depende de convite é ao Canadá, para encontro do G7, em junho.

