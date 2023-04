Tecnologia Aplicativos de Android poderão funcionar em modo miniatura no Windows

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

No Windows, a ferramenta terá a funcionalidade de incrementar produtividade e multitarefas. Foto: Divulgação No Windows, a ferramenta terá a funcionalidade de incrementar produtividade e multitarefas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Tornando a compatibilidade ainda mais eficiente, o Windows 11 testa suporte para executar aplicativos em modo miniatura (PiP ou Picture-in-Picture). A compilação 2303.40000.3.0 do Subsistema Windows para Android (WSA) introduz melhorias em estabilidade, segurança e o suporte para as janelas PiP nos apps que oferecem o recurso.

O modo Picture-in-Picture funciona como o esperado: ele coloca o conteúdo em reprodução numa janela flutuante flexível, que pode ser redimensionada e movida à vontade sem interferir na atividade. No celular, ele é um importante recurso em produtividade que permite assistir a vídeos enquanto conversa por mensagem, por exemplo.

“Para aplicativos que usam o recurso Android PiP, o subsistema agora oferece suporte para esse comportamento. Com a flexibilidade de ter aplicativos em modo de janela e todos os ótimos recursos de redimensionamento e encaixe do Windows, isso torna a multitarefa em apps Android ainda mais fácil”, explicou a Microsoft no Windows Insider Blog.

No Windows, pelo que a descrição da MS sugere, a ferramenta terá a mesma finalidade: incrementar produtividade e multitarefas. Usuários poderão consumir conteúdo nos aplicativos em PiP (quando suportado) sem interferir na execução de outros aplicativos pelo WSA.

Suporte

O WSA também ganhou suporte para o modo de “execução parcial” do Android. O recurso serve para manter aplicativos rodando em baixíssimo nível de atividade, permitindo que sejam abertos com mais agilidade quando necessário.

Em testes

O suporte para PiP em apps Android no Windows 11 está em experimentação em todos os canais do programa Windows Insider (Canary, Dev e Beta). Não há previsão de quando a novidade será liberada para todos os usuários.

A Microsoft pode alterar por padrão a função da tecla Print Screen (PrtSc) para algo mais funcional. Hoje, o botão do teclado faz uma captura de tela e a salva na área de transferência. Com a mudança, o botão passaria a abrir a Ferramenta de Captura, a central de prints do Windows.

Segundo o site Windows Latest, o Windows 11 KB5025310, disponível apenas no Canal Beta, altera o comportamento padrão da tecla. Isso poderia dar uma utilidade maior ao atalho, que é pouco usado pelas pessoas devido à complexidade.

A Ferramenta de Captura permite que a pessoa recorte a tela inteira ou apenas um pedaço dela. Você pode ajustar algumas coisas ali na hora e salvar o resultado como uma imagem.

