Porto Alegre Apoiadores de Bolsonaro participam de ato político no Parcão, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Manifestação foi pautada por pedidos de anistia aos presos do 8 de Janeiro e outros temas. (Foto: Reprodução de vídeo)

Simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) realizaram na tarde desse domingo (16) no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, uma manifestação a favor do político do PL. O ato também foi pautado por críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pedidos de anistia aos presos por envolvimento no quebra-quebra das sedes dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023.

Vestidos com camisetas nas cores amarela a verde, os participantes se concentraram em pontos próximos às avenidas Mostardeiro e Goethe, contando inclusive com um caminhão de som a servir de palanque improvisado.

Vários ostentavam cartazes e faixas com palavras-de-ordem alusivas a esses temas, em uma espécie de reprise em menor escala de eventos já realizados no local, o preferido dos bolsonaristas da capital gaúcha para esse tipo de evento.

Dentre os participantes do ato estavam figuras anônimas e outras conhecidas do segmento, tais como vereadores e deputados estaduais do PL (Partido Liberal), legenda à qual é vinculado Bolsonaro. Parlamentares do Partido Novo também compareceram.

Não há uma estimativa oficial de quantas pessoas compareceram – imagens compartilhadas na internet sugerem que houve o engajamento de algumas centenas de apoiadores.

O ato esteve no roteiro de uma série de manifestações realizadas ao longo desse domingo por Jair Bolsonaro e seus apoiadores, a partir de convocação principalmente nas redes sociais.

No Rio de Janeiro, o ponto escolhido foi a orla da praia de Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, com a presença do próprio ex-presidente, que não poderá de candidatar a cargos públicos no ano que vem, devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que o deixou inelegível até 2030.

