Um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu nesta quarta-feira (6) o Capitólio, sede do Congresso americano, em Washington, durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral para as eleições presidenciais. Ao menos uma pessoa foi baleada.

A invasão ocorreu enquanto Câmara e Senado debatiam se acatavam ou não uma objeção aos resultados do Arizona – tradicional reduto republicano vencido por Joe Biden no pleito de novembro. Momentos antes, Trump discursou para uma multidão e afirmou que não aceitaria o resultado eleitoral.