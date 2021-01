Mundo Trump pede que manifestantes vão para casa, mas insiste que eleição foi fraudada

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

O presidente norte-americano, Donald Trump, publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo que os manifestantes que invadiram o Congresso do país nesta quarta-feira (6) vão para casa. Apesar de pedir paz, insistiu que a eleição foi fraudada. “Nós tivemos uma eleição e ela foi roubada de nós”, disse Trump.

“Conheço sua dor. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós”, começou Trump no vídeo. “Mas vocês precisam ir para casa. Precisamos ter lei e ordem.”

“Foi uma eleição esmagadora e todos sabem disso, especialmente o outro lado, mas você tem que ir para casa agora. Precisamos ter paz. Precisamos ter lei e ordem. Temos que respeitar as grandes pessoas na lei e na ordem. Não queremos que ninguém se machuque. É um período muito difícil. Nunca houve um momento como este em que tal coisa tenha acontecido, onde eles pudessem tirar isso de todos nós. De mim, de você, de nosso país. Esta foi uma eleição fraudulenta, mas não podemos fazer o jogo dessas pessoas. Precisamos ter paz, então vá para casa. Nós te amamos, você é muito especial. Você viu o que acontece, você vê a forma como os outros são tratados, de forma tão ruim e maligna. Eu sei como você se sente, mas vá para casa e vá para casa em paz”, disse Trump.

Por causa dos confrontos, a prefeita de Washington, Muriel Bowser, declarou toque de recolher na cidade a partir das 18h locais (20h no horário de Brasília). A medida vale por 12 horas.

Mais cedo Donald Trump disse a uma multidão de apoiadores em Washington que não iria aceitar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

“Nós nunca vamos desistir, nunca vamos admitir”, declarou Trump aos apoiadores no Ellipse, parque perto da Casa Branca. “Nós vamos parar com o roubo [das eleições]”, insistiu momentos antes da sessão no Congresso.

Trump alega que houve fraude na votação. No discurso, ele sustentou que venceu “por muito” as eleições presidenciais e que a margem “sequer foi pequena”. Porém, com os números das urnas certificados pelos Estados, Biden venceu no Colégio Eleitoral por 306 votos a 232 – ou seja, o republicano teria que virar o jogo em mais de um Estado-chave para reverter a derrota.

Além disso, na ocasião Trump voltou a pressionar o vice-presidente Mike Pence, que preside a sessão no Congresso, para que não certifique a vitória de Biden – ação que não encontra fundamento constitucional. “Espero que Mike faça a coisa certa. Se ele fizer, venceremos a eleição”, insistiu Trump.

O atual vice-presidente, Mike Pence, havia afirmado antes da audiência que não tem o poder de descartar votos eleitorais que fariam do democrata Joe Biden o próximo presidente americano em 20 de janeiro, desafiando Trump, que incitou seus apoiadores a não aceitarem o resultado.

