Polícia Após 40 km de fuga, criminoso armado é preso no litoral

Por Redação O Sul | 13 de Maio de 2020

O homem, que tinha antecedentes policiais por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Torres. Foto: Divulgação/PRF

No início da tarde desta quarta-feira (13), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Brigada Militar prenderam um criminoso que portava ilegalmente uma pistola. A ação iniciou na BR 101 em Torres, e terminou em uma residência em Arroio do Sal, percorrendo 40 km.

Após receberem informações da Polícia Civil sobre um Golf preto que estaria sendo utilizado por um criminoso, agentes da PRF visualizaram o veículo transitando na BR 101, em Torres, e deram ordem de parada para o seu condutor. Ele desobedeceu e passou a fugir em alta velocidade com o carro, saindo da rodovia e indo em direção ao mar. Os agentes federais seguiram em sua direção para interceptá-lo, recebendo apoio de policiais militares. O condutor insistiu na fuga, que continuou pela beira da praia, sempre em alta velocidade e com manobras perigosas.

Já em Arroio do Sal, o fugitivo entrou com o veículo em um pátio e correu para se refugiar em uma residência, quando foi alcançado e imobilizado pelos policiais. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 9 mm de fabricação Tcheca, com a numeração raspada. Ela estava pronta para uso e acompanhada de 45 munições. Na residência onde ele se esconderia foram localizadas porções de maconha.

O homem de 35 anos, com antecedentes policiais por tráfico de drogas, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Torres.

