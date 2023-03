Geral Após 8 anos, diplomata espanhol acusado de matar mulher no Espírito Santo vai a júri no Dia Internacional da Mulher

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Jesus Figón é acusado de matar a esposa Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, a facadas. (Foto: Reprodução)

Quase oito anos após o crime, a Justiça marcou o julgamento do diplomata espanhol Jesus Figón, acusado de matar a esposa Rosemary Justino Lopes, de 50 anos, a facadas dentro do apartamento do casal em Jardim Camburi, Vitória (ES), na madrugada do dia 12 de maio de 2015. O júri vai acontecer no dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.

Em despacho publicado no dia 16 de fevereiro de 2023, a juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage convocou o julgamento para ocorrer a partir de 9h.

Desde 2017 morando na Espanha, o júri vai ocorrer via videoconferência.

Ainda de acordo com o despacho, se quiserem, o acusado e a defesa poderão comparecer presencialmente na 1ª Vara Criminal de Vitória, sendo que o acusado teria que arcar com a viagem dele para o Brasil.

A reportagem da Rede Gazeta procurou a defesa de Jesús Figón Leo. Os advogados informaram que não irão se manifestar, pois estão com as atenções voltadas para o julgamento.

Destacaram ainda que o acusado cumprirá a pena na Espanha, em caso de condenação.

Os advogados não disseram se vão sustentar no julgamento a tese de que Rosemary teria se matado a facadas.

O crime

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de maio de 2015. Rosemary foi morta com cinco facadas, três no peito e duas nos braços.

Na época, o diplomata, se apresentou espontaneamente à polícia e confessou que matou a mulher após uma discussão. Eles foram casados por quase trinta anos.

Depois do crime, o governo espanhol suspendeu a imunidade de jurisdição do diplomata. Assim, Figón poderia responder penalmente pelo crime no Brasil.

No entanto, o governo espanhol solicitou que, caso fosse condenado, a pena seria cumprida na Espanha.

Durante o processo, uma medida cautelar proibia que o diplomata deixasse o Brasil e a defesa recorreu ao STJ.

O relator, ministro Nefi Cordeiro, entendeu que, como a pena vai ser aplicada na Espanha, não faz sentido ele aguardar o processo no Brasil.

Para ele, a saída do diplomata do país não afetaria a coleta de provas. O ministro ressaltou não haver indícios de que o diplomata tenha tentado destruir provas ou ameaçar testemunhas. As informações são do portal de notícias G1.

