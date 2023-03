Geral Apagão atinge 6 milhões de residências na Argentina. Usina nuclear teve problemas após incêndio em linha de transmissão

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Incêndio atingiu torres de transmissão de energia elétrica e causou um apagão que atingiu 20 milhões de pessoas. (Foto: Secretaria de Energia da Argentina)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma grande parte da Argentina, incluindo da região metropolitana de Buenos Aires (Amba), ficou sem eletricidade na tarde desta quarta-feira (1°) quando a usina nuclear Atucha I teve problemas. O corte de energia ocorreu por volta das 16h (horário local), durante uma onda de calor, e atingiu 20 milhões de pessoas.

De acordo com o jornal “La Nación”, cerca de 40% da demanda total de eletricidade do país não estava sendo atendida – ou seja, mais de 6 milhões de residências, de um total de 15,8 milhões, estão sem energia.

Vários bairros da capital Buenos Aires ficaram sem energia elétrica, o que provocou a interrupção no serviço das principais linhas de metrô e trens suburbanos. Várias áreas das províncias de Córdoba, Mendoza, San Luis, Entre Ríos e Santa Fé também foram deixadas no escuro.

O sistema de distribuição de água também foi afetado.

As autoridades afirmam que a interrupção de energia ocorreu devido a um incêndio em áreas de pasto perto da linha de transmissão entre as localidades de Campana e General Rodríguez. O incidente desencadeou várias outras falhas registradas no sistema elétrico interligado do país.

“As causas das falhas originais no sistema interligado serão investigadas pelo ministério da Energia. O trabalho está sendo feito rapidamente para resolver esse problema”, disseram as distribuidoras de eletricidade em declaração.

A Cammesa, empresa responsável pelo sistema elétrico argentino, afirmou em comunicado que, no momento do corte, o termômetro marcava 35°C e a potência requisitada do sistema era de 26.570 MW.

O calor gera um aumento na demanda por eletricidade segundo a Transener S.A., empresa responsável pela distribuição de energia.

“A perturbação gerou oscilações no sistema com a consequente restrição à demanda”, disse a Transener S.A. em um comunicado. A usina nuclear de Atucha I saiu de serviço preventivamente.

Santiago Yanotti, subsecretário de Energia Elétrica, disse ao canal Todo Notícias que eles esperavam “em algumas horas ter o serviço restaurado”.

Algumas regiões do país, como parte de Buenos Aires e as províncias de Rio Negro e Neuquén, relataram o retorno de energia elétrica de forma intermitente por volta das 18h30min, segundo a imprensa local.

As sessões legislativas da província foram suspensas e o governo local se reuniu, de acordo com o governador Axel Kicillof. “O Gabinete Provincial está reunido no Gabinete do Governador para acompanhar as condições da Província e atender a situações que possam surgir devido aos transtornos”, afirmou.

“Neste momento, obras estão em andamento para restabelecer a operação da linha de transmissão e poder iniciar a reconexão da energia em áreas sem abastecimento”, informou a Secretaria de Energia da Argentina por volta das 21h30min.

A última vez que um apagão dessa magnitude ocorreu no país, foi durante o dia dos pais de 2019. Assim como desta vez, na ocasião cerca de 20 milhões de habitantes do país ficaram 14 horas sem o fornecimento regular de energia. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/apagao-atinge-6-milhoes-de-residencias-na-argentina-usina-nuclear-teve-problemas-apos-incendio-em-linha-de-transmissao/

Apagão atinge 6 milhões de residências na Argentina. Usina nuclear teve problemas após incêndio em linha de transmissão