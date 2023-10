Política Após a definição do novo presidente da Argentina, chefes de Estado do Mercosul se reunirão no Rio

Na presidência temporária do Mercosul, o Brasil escolheu a cidade do Rio de Janeiro para sediar o próximo encontro de chefes de Estado do bloco. A reunião com os presidentes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, mais alguns países convidados, está marcada para o dia 7 de dezembro.

Esse será o primeiro encontro do grupo depois da definição do novo presidente da Argentina. Disputam o segundo turno o candidato de extrema direita Javier Milei e o governista Sergio Massa.

A avaliação do governo brasileiro é de que uma vitória de Milei poderia atrapalhar a formação e os objetivos do Mercosul. O candidato de extrema direita já disse que não pretende seguir os acordos do bloco econômico.

Na cúpula, a Argentina será representada por Alberto Fernández, atual presidente do país, já que o eleito só tomará posse em 10 de dezembro. O segundo turno acontecerá em 19 de novembro.

