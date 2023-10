Política Lula diz que o Brasil, assim como a ONU, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

O petista, no entanto, reconheceu que o Hamas praticou um ato terrorista quando atacou Israel Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil O petista, no entanto, reconheceu que o Hamas praticou um ato terrorista quando atacou Israel. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, seguindo a visão da ONU (Organização das Nações Unidas), o Brasil não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. No entanto, ele disse que o País vê as ações do grupo como atos terroristas.

“A posição do Brasil é a mais clara e nítida possível. O Brasil só reconhece como organização terrorista aquilo que o Conselho de Segurança da ONU reconhece, e o Hamas não é reconhecido pelo Conselho como organização terrorista, porque ele disputou eleições na Faixa de Gaza e ganhou”, declarou o petista durante um café da manhã com jornalistas na sexta-feira (27), no Palácio do Planalto, em Brasília.

“O que nós dissemos é que o ato do Hamas foi terrorista. Dissemos isso em alto e bom som. Que não é possível fazer um ataque, matar inocentes, sequestrar gente, da forma como eles fizeram, sem medir as consequências do que acontece depois porque, agora, o que nós temos é a insanidade do primeiro-ministro de Israel querendo acabar com a Faixa de Gaza, esquecendo que lá não tem só soldados do Hamas, mas mulheres e crianças, as grandes vítimas da guerra”, completou.

Lula também reforçou o seu compromisso em resgatar os brasileiros que estão na região do conflito no Oriente Médio e que pretende dialogar com todos os lados para atingir esse objetivo.

“Nós não deixaremos um único brasileiro ficar em Israel ou na Faixa de Gaza. Nós vamos tentar buscar todos porque esse é o papel do governo brasileiro. Se eu tiver a informação ‘Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas’, é para esse que eu vou ligar: ‘Fala para o Hamas libertar o refém’”, comentou o presidente.

