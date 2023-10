Mundo Israel amplia operações por terra e bombardeia alvos subterrâneos do Hamas na Faixa de Gaza

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Tanques israelenses ingressaram na Faixa de Gaza para atacar o grupo terrorista Foto: Reprodução de vídeo Tanques israelenses ingressaram na Faixa de Gaza para atacar o grupo terrorista. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

As FDI (Forças de Defesa de Israel) informaram que bombardearam pelo menos 150 alvos subterrâneos do Hamas neste sábado (28), na Faixa de Gaza. Os militares também anunciaram a ampliação das operações terrestres na região.

Os ataques destruíram túneis, espaços de combate subterrâneos e outras infraestruturas do grupo terrorista no Norte da Faixa de Gaza. “Além disso, vários terroristas do Hamas foram mortos”, acrescentaram as FDI.

Os militares informaram que mataram o chefe da ala aérea do Hamas, Asem Abu Rakaba. Ele seria o responsável por coordenar a invasão de Israel pelo ar no dia 7 de outubro, com o uso de parapentes.

Outra liderança executada foi o comandante das Forças Navais da Brigada da Cidade de Gaza, Ratib Abu Tzahiban. Ele é acusado por Israel de tentar fazer uma infiltração naval contra o país na última terça-feira (24). Além disso, Israel disse ter contra-atacado o Hezbollah, após o grupo armado ter lançado foguetes em direção ao território israelense na sexta-feira (28). Em resposta, os militares israelenses bombardearam, neste sábado, bases do grupo no Líbano.

2023-10-28