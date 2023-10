Porto Alegre Salas comerciais poderão ser transformadas em apartamentos no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Centro apresenta um número significativo de prédios comerciais desocupados Foto: Ederson Nunes/CMPA (Foto: Ederson Nunes/CMPA) Foto: Ederson Nunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sanção da lei 13.681/2023, que permite a transformação de salas comerciais inferiores a 60 metros quadrados em apartamentos residenciais no Centro Histórico de Porto Alegre, foi publicada no Diário Oficial do Município.

A nova lei teve origem em um projeto do vereador Cláudio Janta (Solidariedade), aprovado pela Câmara Municipal em setembro. Conforme o texto, para fins de cálculo do IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana), os apartamentos residenciais decorrentes da transformação serão enquadrados como economia residencial mista.

O Centro apresenta um número significativo de prédios comerciais desocupados. “Fomentar o investimento e possibilitar a oferta de mais moradias no estilo JK, loft, flat, kitnet ou mesmo os contemporâneos studios, possibilitará um incremento junto à revitalização do Centro Histórico, dado que, conforme o Sindicato da Construção Civil do RS, esse estilo de imóvel foi o líder de vendas no ano de 2022 em Porto Alegre, chegando a 30% dos imóveis novos negociados no período. Como o Centro apresenta um número significativo de prédios comerciais desocupados, os números apontam o grande potencial de investimento que a proposta traz”, explicou o vereador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/salas-comerciais-poderao-ser-transformadas-em-apartamentos-no-centro-de-porto-alegre/

Salas comerciais poderão ser transformadas em apartamentos no Centro de Porto Alegre

2023-10-28