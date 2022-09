Brasil Após a pandemia, Santuário de Aparecida espera 150 mil fiéis na festa da padroeira

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Faltando menos de um mês para o 12 de outubro, o Santuário Nacional de Aparecida iniciou os preparativos para receber ao menos 150 mil fiéis durante as celebrações da Padroeira do Brasil.

No ano passado, ainda sob os efeitos da pandemia de Covid-19, o público não passou de 70 mil pessoas. As missas foram realizadas com limite de 2,5 mil pessoas por celebração. Em 2020, o público não pôde comparecer e os rituais foram transmitidos pela TV e pela internet. Este é o primeiro ano desde 2019 em que a festa se realiza sem restrições.

A programação para a retomada de um dos maiores eventos católicos do País foi divulgada na quarta-feira. Foram programadas sete missas para o dia 12, sem restrição de público. A capacidade total do santuário é de até 35 mil pessoas por celebração.

A novena preparatória será realizada entre os dias 3 e 11 de outubro, no Altar Central da Basílica. Os devotos que participarem presencialmente serão convidados a colaborar com doação de alimentos e de materiais de limpeza e higiene pessoal, que serão entregues a instituições beneficentes.

No dia 5 de outubro, às 16 horas, ocorrerá a tradicional carreata no entorno da basílica e pelas ruas da cidade. Na data, moradores e visitantes têm o hábito de enfeitar as janelas das casas e dos hotéis para a passagem da procissão.

Um passeio ciclístico está marcado para a manhã do dia 10. Os ciclistas partem do Pátio das Palmeiras em direção à Cidade do Romeiro, passando por Caminho do Rosário e Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada a imagem da Padroeira. À noite, será realizado um festival, com a participação do cantor Daniel e convidados.

No dia 11, véspera da festa principal, haverá uma procissão noturna com os fiéis portando velas acesas em caminhada até o local onde a imagem da santa foi encontrada, no Rio Paraíba do Sul. Após a procissão, terá início a Vigília Mariana na basílica, que avança até a madrugada.

No dia de Nossa Senhora Aparecida, a primeira missa começa às 5 horas, no Altar Central. Outras celebrações vão ocorrer quase em sequência no mesmo local. A partir das 18 horas haverá uma procissão, saindo da Basílica Histórica, em direção ao Santuário Nacional. A festa termina com um show pirotécnico.

Preparativos

A prefeitura de Aparecida já iniciou os preparativos para receber romeiros. Os pontos turísticos da cidade receberam melhorias e a sinalização de trânsito foi renovada. Conforme o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Aparecida, a cidade conta com 45 mil leitos e 60% já estão reservados para o dia da padroeira.

Risco na estrada

Comitivas de peregrinos já estão na estrada, rumo a Aparecida. Muitos preferem homenagear a padroeira antes do seu dia para evitar as grandes aglomerações, além de ter custo mais baixo de alimentação e hospedagem.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 60 mil romeiros caminham neste ano pela Via Dutra, o principal acesso, um aumento de 60% em relação ao ano passado. Em 2021, quatro pessoas que participavam das romarias morreram atropeladas na Dutra.

