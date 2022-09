Porto Alegre Sine Municipal tem 1.314 vagas de emprego cadastradas nesta semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Entre as oportunidades, destacam-se 100 vagas para operador de telemarketing receptivo

A unidade do Sine Municipal de Porto Alegre tem 1.314 vagas disponíveis para diversas áreas. Os interessados em participar do processo de seleção devem retirar a carta de encaminhamento de entrevista de emprego na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº (esquina com Mauá, no Centro Histórico), das 8h às 17h.

Entre as oportunidades, destacam-se 100 vagas para operador de telemarketing receptivo. No setor de construção, são 73 vagas para pedreiro 50 para oficial de manutenção civil e 45 para carpinteiro. Na área de serviços, estão abertas 53 vagas para porteiro e 29 para garçom, além de 10 vagas para pessoas com deficiência e 10 para Jovem Aprendiz como atendente de lanchonete.

Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Feirão de Empregos

No mês de setembro, o Feirão de Empregos, promovido mensalmente pelo Sine, será na sexta-feira, 23, das 8h30 às 16h, na Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, na avenida Veiga, 223, bairro Aparício Borges. Interessados devem levar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Entrevistas

Nesta segunda-feira (19), pessoas interessadas em trabalhar como operador de telemarketing receptivo podem retirar a carta de encaminhamento e participar da entrevista de seleção que será conduzida pela empresa contratante no Sine.

São 100 vagas disponíveis para receber ligações e conduzir a resolução de problemas de clientes. Os requisitos mínimos para o trabalho são ter Ensino Médio completo, experiência na área de telemarketing e disponibilidade para carga horária 6×1. A ação começa às 8h30, na av. Sepúlveda (esquina com a av. Mauá).

Feriado

Nesta terça-feira, dia 20 de setembro, feriado Farroupilha, a unidade municipal do Sine estará fechada. As atividades retomam na quarta-feira, dia 21.

Vagas para Pessoas com Deficiência

Atendente de lanchonete – 10

Vagas para Jovem Aprendiz

Atendente de lanchonete – 10

Vagas gerais da semana

Açougueiro – 3

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 7

Ajudante de churrasqueiro – 1

Ajudante de eletricista – 26

Ajudante de estruturas metálicas – 1

Ajudante de fábrica de tijolos – 2

Ajudante de obras – 5

Alimentador de linha de produção – 16

Almoxarife – 1

Analista administrativo – 2

Analista de controle de qualidade – 8

Analista de laboratório químico – 1

Analista de marketing – 1

Analista de planejamento de materiais – 1

Analista financeiro (economista) – 1

Apontador de obras – 8

Armador de estrutura de concreto – 3

Armador de ferros – 1

Assistente administrativo – 2

Assistente de cobrança – 2

Assistente de engenharia (construção civil) – 1

Assistente de vendas – 3

Atendente balconista – 5

Atendente barista – 2

Atendente de balcão – 2

Atendente de cafeteria – 1

Atendente de farmácia – balconista – 5

Atendente de lanchonete – 33

Atendente de lojas – 14

Atendente de padaria – 1

Atendente de pedágio – 12

Atendente de serviço médico – 2

Atendente de telemarketing – 2

Auditor interno (contadores e afins) – 1

Auxiliar administrativo – 4

Auxiliar contábil – 4

Auxiliar de almoxarifado – 4

Auxiliar de confeiteiro – 2

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 36

Auxiliar de crédito – 1

Auxiliar de escrituração fiscal – 2

Auxiliar de estoque – 1

Auxiliar de expedição – 2

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de lavanderia – 1

Auxiliar de limpeza – 4

Auxiliar de linha de produção – 11

Auxiliar de logística – 1

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 9

Auxiliar de manutenção predial – 1

Auxiliar de mecânico de autos – 2

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de pedreiro – 5

Auxiliar de pessoal – 2

Auxiliar de sushiman – 2

Auxiliar de topógrafo – 1

Auxiliar em saúde bucal – 2

Auxiliar financeiro – 1

Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 2

Azulejista – 23

Balconista – 2

Cadista (desenhista técnico de arquitetura) – 1

Caldeireiro de manutenção – 1

Caldeireiro de manutenção – 5

Caldeirista – 1

Camareira de hotel – 3

Carpinteiro – 45

Carpinteiro (obras) – 1

Caseiro – 1

Chapeador – 1

Chapeador de automóveis – 1

Chapista de lanchonete – 3

Chefe de cozinha – 1

Chefe de serviço de limpeza – 1

Colocador de assoalho – 1

Comprador – 1

Confeiteiro – 3

Conferente de carga e descarga – 5

Conferente de logística – 1

Consultor de tecnologia da informação – 1

Consultor de vendas – 13

Controlador de orçamento – 1

Coordenador de restaurante – 3

Cortador de tapeçaria – 1

Costureira em geral – 12

Costureiro de calçados a máquina – 1

Costureiro de roupas (confecção em série) – 1

Cozinhador (conservação de alimentos) – 1

Cozinheiro geral – 17

Educador social – 4

Eletricista – 34

Eletricista auxiliar – 3

Eletricista de instalações – 4

Eletricista de instalações industriais – 1

Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados – 1

Eletricista de manutenção em geral 2

Eletricista de manutenção industrial – 1

Eletricista de rede – 25

Eletrotécnico – 2

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Encanador – 37

Encarregado de bar e restaurante – 1

Encarregado de hortifrutigrangeiros – 1

Encarregado de usinagem de metais – 1

Engenheiro civil – 5

Estoquista – 1

Ferreiro armador na construção civil – 20

Fibrador (fabricação de fibra de vidro) – 2

Fiel de depósito – 3

Fonoaudiólogo geral – 2

Frentista – 4

Fresador (fresadora universal) – 1

Funileiro industrial – 3

Garagista – 6

Garçom – 29

Gerente de departamento de planejamento e análise – 1

Gerente de loja e supermercado – 1

Gerente de restaurante – 3

Gesseiro – 3

Inspetor de qualidade – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 3

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 2

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Jardineiro – 2

Lavador de veículos – 10

Manobrista – 3

Marceneiro – 3

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de auto em geral – 2

Mecânico de automóvel – 1

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares – 5

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de manutenção de compressores de ar – 1

Mecânico de manutenção de empilhadeiras – 3

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 10

Mecânico eletricista de automóveis – 2

Mensageiro – 1

Mestre de obras – 1

Moldador em areia – 1

Montador, a mão – 2

Montador de estruturas metálicas – 5

Montador de móveis de madeira – 4

Montador soldador – 1

Motofretista – 15

Motorista de automóveis – 1

Motorista de caminhão – 7

Motorista de perua – 1

Motorista entregador – 6

Nutricionista – 1

Oficial de manutenção – 2

Oficial de manutenção civil – 50

Oficial de manutenção predial – 9

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 3

Operador de seccionadora – 1

Operador de atendimento receptivo (telemarketing) – 2

Operador de caixa – 6

Operador de caldeira – 1

Operador de centro de usinagem com comando numérico – 12

Operador de empilhadeira – 7

Operador de equipamentos de preparação de areia – 1

Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) – 1

Operador de maçarico – 2

Operador de máquina de dobrar chapas – 2

Operador de máquinas fixas, em geral – 3

Operador de retro-escavadeira – 3

Operador de telemarketing ativo – 11

Operador de telemarketing ativo e receptivo – 4

Operador de telemarketing receptivo – 100

Operador de torno com comando numérico – 2

Operador de vendas (lojas) – 2

Operador eletromecânico – 1

Operador financeiro – 1

Orientador de tráfego para estacionamento – 5

Padeiro – 2

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Passador de roupas em geral – 1

Pedreiro – 74

Personal training – 3

Pintor de alvenaria – 1

Pintor de automóveis – 2

Pintor de carros – 2

Pintor de estruturas metálicas – 1

Pintor de obras – 19

Pintor industrial – 10

Polidor de metais – 2

Porteiro – 53

Preparador de calçados – 2

Professor das séries iniciais – 1

Professor de nível superior na Educação Infantil (zero a três anos) – 3

Projetista de eletricidade – 1

Projetista de móveis – 1

Projetista na construção civil – 1

Promotor de vendas – 2

Rachador de couros e peles – 2

Rebaixador de couros – 1

Recepcionista de hotel – 4

Recepcionista, em geral – 2

Repositor – em supermercados – 2

Repositor de mercadorias – 1

Saladeiro – 2

Serralheiro – 4

Servente de obras – 20

Soldador – 2

Sondador de poços (exceto de petróleo e gás) – 3

Sondador (poços de petróleo e gás) – 1

Subgerente de loja (operações comerciais) – 1

Supervisor administrativo – 1

Supervisor de carga e descarga – 2

Supervisor de logística – 1

Supervisor de telemarketing e atendimento – 2

Técnico de análise química – 1

Técnico de comunicação de dados – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de garantia da qualidade – 1

Técnico de manutenção elétrica – 3

Técnico de suporte de TI – 3

Técnico em administração – 1

Técnico em eletromecânica – 5

Técnico em nutrição – 2

Técnico em segurança do trabalho – 3

Técnico mecânico – 1

Torneiro mecânico – 4

Tratorista agrícola – 2

Vendedor de comércio varejista – 11

Vendedor interno – 19

Vendedor porta a porta – 2

Vendedor pracista – 20

Vigia – 1

