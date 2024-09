Brasil Após agressão de Datena contra Marçal, RedeTV! decide parafusar cadeiras para novo debate

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Medida foi tomada por precaução após Datena ter dado uma cadeirada em Marçal na noite de domingo Foto: Reprodução de vídeo Medida foi tomada por precaução após Datena ter dado uma cadeirada em Marçal na noite de domingo. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rede TV! parafusou as cadeiras para o novo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, promovido pela emissora em parceria com o portal UOL na manhã desta terça-feira (17). A decisão foi tomada por precaução após o candidato do PSDB, José Luiz Datena, ter atirado uma cadeira contra Pablo Marçal, do PRTB, no debate de domingo (15), realizado pela TV Cultura.

Além dos dos dois postulantes, também participam do debate o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSD) e Marina Helena (Novo).

Com duração de duas horas e dividido em cinco blocos, o encontro começou às 10h20min. Segundo a Rede TV!, as regras do debate não foram alteradas após o caso de agressão. A única mudança foi a fixação das cadeiras do estúdio com parafusos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/apos-agressao-de-datena-contra-marcal-redetv-decide-parafusar-cadeiras-para-novo-debate/

Após agressão de Datena contra Marçal, RedeTV! decide parafusar cadeiras para novo debate

2024-09-17