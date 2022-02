Mundo Após aparente ataque, dois bancos retomam funcionamento na Ucrânia

15 de fevereiro de 2022

Foto: Reprodução

Um aparente ataque cibernético atingiu o site do Ministério da Defesa da Ucrânia e um dos maiores bancos comerciais do país nesta terça-feira (15), de acordo com as declarações das agências governamentais ucranianas. Horas depois, uma atualização de uma agência do governo ucraniano disse que dois sites bancários voltaram a operar normalmente.

Em um comunicado, o Serviço Estatal de Comunicação Especial e Proteção de Informações da Ucrânia disse que houve “um poderoso ataque DDoS a vários recursos de informação da Ucrânia”, acrescentando que “em particular, isso causou interrupções no trabalho dos serviços da web do Privatbank e Oschadbank.”

“O trabalho de recursos bancários da web foi retomado. Um grupo de trabalho de especialistas dos principais temas do sistema nacional de cibersegurança está tomando todas as medidas necessárias para resistir e localizar o ataque cibernético”, disse o comunicado.

O comunicado afirmou que os sites do Ministério da Defesa ucraniano e das Forças Armadas da Ucrânia também foram atacados.

O órgão de vigilância da Internet Netblocks disse que suas métricas “confirmam a perda de serviço para várias plataformas bancárias e online na Ucrânia, de maneira consistente com um ataque de negação de serviço”.

Um ataque cibernético separado atingiu sites do governo ucraniano no mês passado. Autoridades ucranianas sugeriram o envolvimento da Rússia e da Bielorrússia, mas os investigadores não culparam formalmente esses países pelo ataque cibernético.

