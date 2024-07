Mundo Biden ordena investigação independente sobre atentado contra Donald Trump

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Biden conversou por telefone com Trump após o ocorrido. Foto: Reprodução Biden conversou por telefone com Trump após o ocorrido. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um breve pronunciamento na Casa Branca neste domingo (14) sobre o atentado contra o candidato e ex-presidente dos EUA, Donald Trump. No discurso, Biden disse que ordenou uma investigação independente sobre o ataque no comício de Trump.

“Compartilharemos os resultados dessa investigação independente com o povo americano”, destacou.

“Uma tentativa de assassinato vai contra tudo o que defendemos como nação, tudo mesmo. Isso não representa quem somos como país. Isso não é a América, e não podemos permitir que aconteça. A união é o objetivo mais difícil de alcançar, mas nada é mais importante do que isso”, disse o presidente.

Biden teve uma reunião com autoridades de segurança e, mais cedo, conversou por telefone com Trump. As informações foram confirmadas pela Casa Branca.

“Tivemos uma conversa rápida, porém boa com ele [Trump]. Estamos rezando por ele e sua família”, disse Biden neste domingo.

Em um comunicado, o governo norte-americano disse que Biden também conversou com o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, e com o prefeito de Butler (cidade onde Trump estava fazendo um comício), Bob Dandoy. A Casa Branca não deu mais detalhes sobre o conteúdo dos telefonemas. Biden estava em uma igreja no estado de Delaware quando Trump foi alvo do atentado.

No sábado (13), Biden também fez um pronunciamento condenando o atentado a Donald Trump e disse que era necessário unir os Estados Unidos. Em um comunicado, o presidente também disse que estava orando pelo republicano.

“Jill e eu estamos gratos ao Serviço Secreto por tê-lo colocado em segurança. Não há lugar para esse tipo de violência na América. Devemos nos unir como uma nação para condená-la”, disse Biden.

O atentado

Trump estava fazendo um comício na cidade de Butler, no Estado da Pensilvânia, quando foi alvo de um atentado. Um vídeo registrou o exato momento em que o ex-presidente reage ao ouvir tiros de arma de fogo. Durante os disparos, Trump levou a mão à orelha e se abaixou. Na sequência, agentes do Serviço Secretos dos Estados Unidos protegeram o republicano. Ele foi retirado do local instantes depois. Antes, acenou para o público e apareceu com a orelha ensanguentada.

O ex-presidente americano foi levado para o hospital e recebeu alta cerca de três horas depois. Ele também fez uma publicação em uma rede social para comentar o ocorrido.

“Eu levei um tiro que atingiu o pedaço superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado quando ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Sangrou muito, e aí me dei conta do que estava acontecendo”, escreveu Trump.

O suspeito de atirar contra o ex-presidente foi morto. Além disso, Corey Comperatore, de 50 anos, que estava acompanhando o comício também morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas. O caso está sendo investigado pelas autoridades norte-americanas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/apos-atentado-contra-donald-trump-biden-pede-para-que-americanos-que-se-mantenham-unidos/

Biden ordena investigação independente sobre atentado contra Donald Trump

2024-07-14