Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

O presidente Lula repudiou o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil O presidente Lula repudiou o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou o atentado contra o ex-presidente Donald Trump. Ele considerou o ato como “inaceitável”.

“O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, declarou o presidente nas redes sociais na noite de sábado (13).

Trump foi retirado por seguranças do palanque onde fazia um comício na na cidade de Butler, Estado da Pensilvânia. Após sons de tiros, o candidato republicano se abaixou e levantou com sangue na orelha e no rosto. O local do comício foi abandonado com cadeiras derrubadas e fita policial amarela ao redor do palco. O caso está sob investigação.

Um espectador morreu durante o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, nesse sábado e foi identificado como Corey Comperatore, de 50 anos. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas. O autor dos disparos onde Trump fazia um comício foi morto pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O FBI investiga o caso como tentativa de assassinato. De acordo com o Serviço Secreto dos EUA, o atirador disparou várias vezes contra o palco do evento, de um ponto elevado fora do local do comício. Trump foi atingido na orelha.

Após o atentado, Donald Trump se pronunciou e mandou “condolências para a família da pessoa que foi morta no comício e também à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida”.

