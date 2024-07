Brasil Dunga e esposa recebem alta do hospital após acidente no Paraná

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois tiveram ferimentos leves. Foto: Reprodução

O ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga, e a esposa dele, Evanir Miller da Silva Verri, receberam alta hospitalar na manhã deste domingo (14). Eles estavam internados desde o início da tarde sábado (13) após o carro deles capotar no quilômetro 39 da BR-116, em Campina Grande do Sul, na Grande Curitiba (PR). A alta de Dunga e Evanir foi confirmada pelo Hospital Angelina Caron, de Campina Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo era conduzido por Dunga e chovia na hora do capotamento. A suspeita é que ele tenha perdido o controle da direção. A região, com muitas curvas, é conhecida pelo risco de acidentes.

Os policiais fizeram teste de etilômetro nas vítimas, mas o resultado foi negativo. O capotamento foi registrado perto de 12h30. De acordo com o porta-voz da PRF no Paraná, André Filgueira, Dunga e a esposa tinham saído de São Paulo e seguiam para Curitiba quando o carro capotou. Chovia na hora do acidente.

Natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul, Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, de 60 anos, começou atuando como jogador no Inter, de Porto Alegre, na década de 1980. Passou por outros times brasileiros, como Corinthians e Vasco da Gama. Também jogou em clubes da Itália, Alemanha e Japão, antes de se aposentar em 2000, no clube colorado.

