Economia Após atingir o auge da série histórica, setor de serviços recua 0,9% em novembro no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Recuo de 2,7% nos transportes contribuiu para a queda do volume dos serviços em novembro Foto: IBGE/Divulgação Recuo de 2,7% nos transportes contribuiu para a queda do volume dos serviços em novembro. (Foto: IBGE/Divulgação) Foto: IBGE/Divulgação

Em novembro de 2024, o volume do setor de serviços no Brasil caiu 0,9% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Esse recuo ocorreu um mês após o setor ter atingido o seu maior volume na série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que iniciou em janeiro de 2011. Os serviços encontram-se 16,9% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020).

O acumulado em 2024 chegou a 3,2% frente a igual período do ano anterior, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses alcançou 2,9%, sua taxa mais alta desde novembro de 2023 (3,5%).

Segundo os dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo IBGE, duas das cinco atividades de serviços pesquisadas tiveram taxas negativas em novembro frente ao mês anterior: transportes (-2,7%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (-2,6%). Por outro lado, as atividades de informação e comunicação (1%), outros serviços (1,8%) e serviços prestados às famílias (1,7%) apresentaram avanços na comparação com outubro de 2024.

Em relação a novembro de 2023, o setor de serviços cresceu 2,9%, o seu oitavo resultado positivo nessa comparação. Essa alta foi acompanhada por quatro das cinco atividades e por 56% dos 166 serviços investigados. O principal impacto positivo nessa comparação veio de informação e comunicação (6,6%), e os demais avanços vieram dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,7%), dos serviços prestados às famílias (5%) e dos serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%).

A única influência negativa partiu de outros serviços (-1%), devido à redução das receitas de serviços financeiros auxiliares, das atividades de apoio à agricultura e da coleta de resíduos não perigosos.

