Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

É obrigatório o acionamento do sistema de ar-condicionado nos coletivos quando a temperatura estiver a partir de 24°C na Capital Foto: Divulgação/EPTC É obrigatório o acionamento do sistema de ar-condicionado nos coletivos quando a temperatura estiver a partir de 24°C na Capital. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) intensificou neste mês as ações da Operação Ar-Condicionado com o objetivo de verificar o funcionamento dos equipamentos nos ônibus de Porto Alegre.

Conforme o decreto 19.836/2017, é obrigatório o acionamento do sistema de ar-condicionado nos coletivos quando a temperatura estiver a partir de 24°C na Capital.

Na terça-feira (14), foram vistoriados 129 ônibus nos terminais Parobé, Ruy Barbosa, Uruguai e Borges x Mauá. Durante a fiscalização, os agentes observam se o ar-condicionado está ligado e qual a temperatura no interior do veículo.

A ação terminou com seis autuações devido ao ar-condicionado não estar funcionando. Nesses casos, o ônibus é recolhido e é gerada uma multa.

“Nesses meses de maior calor, intensificamos as fiscalizações tanto nos terminais quanto nas garagens. A população pode ajudar nosso trabalho informando, pelos telefones 118 ou 156, prefixo do veículo, linha, horário e sentido do ônibus que possui o equipamento e ele não está funcionando”, destacou o gerente de Fiscalização do Transporte da EPTC, Adailton Maia.

Desde o início deste ano até terça-feira, já foram vistoriados 465 coletivos, com 14 autuações por ar-condicionado inoperante. Porto Alegre tem cerca de 90% da frota de ônibus com o equipamento disponível.

2025-01-15