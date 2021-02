Porto Alegre Após atirarem em rivais, criminosos são presos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Os presos participaram de um tiroteio em Guaíba e foram interceptados quando fugiam em um carro roubado Foto: PRF/Divulgação Os presos participaram de um tiroteio em Guaíba e foram interceptados quando fugiam em um carro roubado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Na noite de sábado (06), no túnel da Conceição, em Porto Alegre, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a BM (Brigada Militar) prenderam dois criminosos e recuperaram um Nissan Livina roubado.

Ao receber informações da Brigada Militar de que, após um confronto armado ocorrido em Guaíba, criminosos fugiram em um Nissan Livina prata, a PRF passou a monitorar as saídas da cidade. Um dos envolvidos no tiroteio, que foi baleado no braço, confirmou aos policiais as características do veículo utilizado pelos rivais dele.

Em Eldorado do Sul os policiais viram um veículo com as características informadas transitando em alta velocidade em direção à capital. O motorista desobedeceu as ordens de parada e seguiu em fuga, sendo acompanhado pelos PRFs.

Após cerca de 20 quilômetros de perseguição, já no Túnel da Conceição, os PRFs interceptaram o carro. A Brigada Militar chegou em seguida e apoiou a ação. Em verificação, os policiais constataram que a Livina utilizava placas clonadas e havia sido roubada no mês passado em Gravataí.

Os dois criminosos que tentaram fugir, de 22 e 25 anos, com diversas passagens policiais, foram presos em flagrante e apresentados na polícia judiciária em Porto Alegre. O carro será devolvido ao proprietário.

