Criminoso é preso e polícia recupera Van furtada com carga avaliada em mais de 60 mil reais em Lajeado

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

O preso possui uma extensa ficha criminal por roubo a estabelecimentos comerciais, furto e receptação de veículos Foto: PRF/Divulgação O preso possui uma extensa ficha criminal por roubo a estabelecimentos comerciais, furto e receptação de veículos. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu no sábado (06) um homem na BR-386, em Lajeado, e recuperou um veículo furtado. Os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de embriaguez ao volante em um posto de combustíveis, localizado às margens da rodovia, em Lajeado.

No local, feita a abordagem e identificada a pessoa, causou estranheza aos policiais o comportamento do condutor, pois parecia estar sob efeito de drogas e não respondia adequadamente ao que lhe era indagado.

Após minuciosas diligências, constatou-se que o veículo, com placas de Lajeado e carregado com insumos para ar-condicionado avaliados em mais de 60 mil reais, pertence a uma empresa de transportes deste município, e havia sido furtado em uma oficina mecânica onde se encontrava para conserto. O homem, de 27 anos, e morador de Lajeado, foi identificado como sendo o autor do crime.

O criminoso foi preso e encaminhado ao plantão de polícia judiciária local. O veículo objeto do furto e os produtos serão em breve restituídos ao seu proprietário.

