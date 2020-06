Inter Após atraso, Inter espera quitar salários de maio até o final do mês

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Valores devem ser quitados nos próximos dias Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Devido à crise financeira ampliada com a Covid-19, o Inter precisou atrasar o pagamento de salários dos atletas referente ao mês de maio. A expectativa dos dirigentes é que os valores sejam quitados até o final deste mês.

Para reduzir os impactos financeiros e manter seus compromissos, o colorado precisou fazer renegociações juntos aos atletas. Inicialmente, houve um novo acordo pelo congelamento do pagamento dos direitos de imagem pelo período de três meses, com a quitação dos valores sendo realizada em 2021.

Posteriormente, a direção anunciou uma nova renegociação quanto aos vencimentos do grupo de jogadores. Conforme a MP 936, foi acordado com o elenco uma redução de 25% nos salários durante a pandemia do coronavírus.

Com o passar do tempo e a indefinição do retorno dos jogos, a situação financeira vem sofrendo novos impactos negativos. O Inter estima uma perda de R$ 100 milhões nas receitas previstas para 2020 devido à paralisação do futebol e toma uma série de medidas para cortar gastos. A meta do clube é reduzir o orçamento em 30% – o que representa mais de R$ 110 milhões. O clube anunciou a demissão de mais de 40 demissões de funcionários, com um alívio de R$ 300 mil mensais aos cofres.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

