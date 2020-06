Inter Paolo Guerrero destaca importância de treinos e segurança com protocolos no CT do Inter

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Já na oitava de semana de treinos, o atacante Paolo Guerrero comentou sobre o andamento das atividades à espera do retorno das competições. Em entrevista aos canais oficiais do Inter, o jogador destacou a segurança do protocolo estabelecido pelo clube para a realização dos trabalhos.

“Treinando no CT seguimos todos os protocolos. Estamos nos adaptando aos treinos físicos, mas está tudo bem, organizado e seguro para continuarmos nosso trabalho. Estamos seguindo todos os cuidados e os protocolos. Está tudo muito seguro”, pontou o camisa 9 colorado.

Mesmo com Porto Alegre classificada com bandeira vermelha, o clube poderá seguir com a realização dos treinos físicos, conforme o anúncio do governador Eduardo Leite, nesta segunda-feira. Passo importante para os atletas que precisam manter as atividades pela manutenção da condição física, conforme avaliou Guerrero.

“Estamos fazendo bons treinos, nos preparando para quando começar o campeonato. Estamos muito bem aqui, graças a Deus não teve nenhum caso de coronavírus. É muito importante ficarmos treinando, nos preparando para quando o campeonato começar, estarmos bem. Somos atletas de alto rendimento, precisamos sempre fazer alguma coisa”, declarou o jogador.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter