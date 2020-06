Esporte Inter divulga imagens da camiseta exclusiva lançada em campanha para sócios

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Sócios que aderiram à campanha poderão retirar o modelo a partir do próximo mês. (Foto: Divulgação/Internacional)

O Inter iniciou a semana trazendo novidades especialmente aos sócios. O clube anunciou o modelo exclusivo de camisa produzida especialmente para contemplar os torcedores que apoiaram a campanha Estaremos Contigo.

A ação teve como objetivo recompensar os associados que anteciparam e mantiveram em dia o pagamento de suas mensalidades, diante do período de pandemia. O modelo poderá ser retirada a partir do mês de julho.

De acordo com o Clube, a campanha mobilizou mais de cinco mil torcedores, entre sócios anteciparam as mensalidades e novos integrantes do quadro social. A camiseta que será entregue foi criada pelo artista Gonza Rodríguez, tem na estampa um coração formado a partir do monograma do Clube.

O sócio ganhará dois patches exclusivos da campanha que podem ser aplicados sem custo em qualquer na loja oficial Inter Store. Confeccionada em todos os tamanhos, do bebê até as numerações maiores, tanto masculino quanto feminino.

Treinos

Os treinos da dupla Grenal e do São José estão autorizados mesmo na bandeira vermelha, conforme relato do governador Eduardo Leite durante live nesta segunda-feira (22), quando atualizou orientações para municípios em virtude do coronavírus e do distanciamento controlado. Estão permitidos treinos individualizados, sem trabalhos coletivos.

“Estamos colocando a possibilidade de atendimento individualizado tanto nos clubes quanto nas academias. Os atletas precisam manter seu condicionamento físico. Entendemos que é uma atividade profissional que se desenvolve, e eles precisam manter este condicionamento, por isso passamos a permitir os treinos na bandeira vermelha”, disse Leite durante a live, que contou com a participação do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

