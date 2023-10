Porto Alegre Unidade móvel de Saúde de Porto Alegre atende moradores do bairro Anchieta nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ônibus estaciona na Associação dos Moradores da Vila Dique das 9h às 16h Foto: Cristine Rochol/PMPA O ônibus estaciona na Associação dos Moradores da Vila Dique das 9h às 16h. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade móvel de saúde de Porto Alegre atende moradores do bairro Anchieta nesta quinta-feira (19). O ônibus estaciona na Associação dos Moradores da Vila Dique (avenida Dique, 855), das 9h às 16h. A unidade móvel de saúde está de volta à capital gaúcha nesta semana após um mês e meio prestando assistência em Roca Sales, na região do Vale do Taquari, para auxiliar pessoas afetadas pelas enchentes.

Nesta semana, com a reabertura do hospital Roque Gonzales, em Roca Sales, o ônibus retornou para prestar atendimento às comunidades de Porto Alegre. O serviço da prefeitura irá disponibilizar primeira, segunda e terceira doses de vacinas contra a covid para adolescentes a partir de 12 anos e adultos como parte do esforço para aumentar a taxa de imunização. Também estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

Além disso, o público presente terá acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Nesta sexta-feira (20), não haverá atendimento na unidade móvel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/apos-auxiliar-municipios-atingidos-pela-enchente-unidade-movel-de-saude-retoma-atendimento-em-porto-alegre-nesta-quinta-feira/

Unidade móvel de Saúde de Porto Alegre atende moradores do bairro Anchieta nesta quinta-feira

2023-10-18