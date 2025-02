Política Após briga com Ciro Gomes, seu irmão Cid filia 8 deputados do PDT e ganha reforço de parlamentar do partido de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A entrada em massa de deputados do PDT é um reflexo da disputa interna travada pelos irmãos no partido. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado A entrada em massa de deputados do PDT é um reflexo da disputa interna travada pelos irmãos no partido. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após passarem um ano brigando na Justiça para conseguir suas desfiliações, um grupo de oito deputados estaduais trocaram o PDT, do ex-ministro Ciro Gomes, pelo PSB, do senador Cid Gomes. A cerimônia também marcará a filiação de uma parlamentar do PL, Marta Gonçalves, esposa do ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. Seu marido já foi presidente estadual do partido, mas renunciou o cargo no ano passado após somar rusgas com bolsonaristas.

A entrada em massa de deputados do PDT é um reflexo da disputa interna travada pelos irmãos no partido. Cid e outros 40 prefeitos já haviam deixado o PSB no ano passado.

Os deputados, poderiam perder seus mandatos caso deixassem a sigla sem autorização judicial. Por este motivo, o grupo alegou justa causa, o que foi reconhecido primeiramente pela Justiça Eleitoral.

Entre os novos filiados do PSB está Lia Gomes, que é irmã dos políticos, mas tomou o lado do senador em relação ao rumo partidário. As divergências entre Cid e Ciro circundam o apoio ao PT no Estado: enquanto o senador busca a base, o ex-governador prefere ser oposição.

Recentemente, Lia, que é deputada estadual licenciada, assumiu uma secretaria na gestão do governador Elmano de Freitas. Ela está à frente da pasta das mulheres.

Além de Lia, filiam-se hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, Salmito Filho, Guilherme Landim, Sergio Aguiar, Osmar Baquit, Jeová Mota e Marcos Sobreira.

A filiação de Aldigueri é a principal vitória para o senador que agora pode ver seu aliado no comando da Casa e ainda filiado no PSB.

Desconforto no PL

Filiada hoje ao PSB, Marta Gonçalves teve seu marido envolvido em algumas polêmicas da sigla passada. A mais recente se deu durante as eleições municipais, quando o deputado federal Junior Mano, hoje também no PSB, foi expulso do PL por declarar apoio ao prefeito Evandro Leitão (PT).

Um dos interlocutores do evento que reuniu prefeitos em prol do petista foi justamente Acilon, que hoje está sem partido.

Ele sempre foi aliado de Camilo Santana, mas teve que adotar uma postura menos governista no comando do partido. Entre crises, enfrentou a cassação da chapa de deputados estaduais e a expulsão de Yury do Paredão, após este posar ao lado de ministros de Lula (PT) “fazendo o L”, gesto de apoio ao presidente. Ao anunciar sua saída da sigla, Acilon Gonçalves afirmou que deixou a presidência por “divergências de entendimento com outros membros da sigla”.

(As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/apos-briga-com-ciro-gomes-seu-irmao-cid-filia-8-deputados-do-pdt-e-ganha-reforco-de-parlamentar-do-partido-de-bolsonaro/

Após briga com Ciro Gomes, seu irmão Cid filia 8 deputados do PDT e ganha reforço de parlamentar do partido de Bolsonaro

2025-02-07