Política Senador bolsonarista propõe distribuição de Ozempic no SUS

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

Tradicionalmente fabricada para o tratamento de diabetes tipo dois, a medicação ganhou notoriedade quando usado para o emagrecimento. Foto: Reprodução Tradicionalmente fabricada para o tratamento de diabetes tipo dois, a medicação ganhou notoriedade quando usado para o emagrecimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) aderiu a uma proposta do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e propôs nesta semana um projeto de lei que propõe a distribuição de Ozempic no Sistema Único de Saúde (SUS). Cleitinho é aliado de primeira hora do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e integra a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tradicionalmente fabricada para o tratamento de diabetes tipo dois, a medicação ganhou notoriedade quando usado para o emagrecimento. A proposta de Cleitinho visa incluí-la para pacientes com obesidade.

“Ao disponibilizar este medicamento no Sistema Único de Saúde, o Governo Federal estará promovendo uma abordagem mais abrangente e eficaz no combate à obesidade, contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira”, diz trecho da proposta.

O texto afirma ainda que o medicamento deve ser ministrado de forma segura e que o Ministério da Saúde deve estabelecer critérios e protocolos para a distribuição.

Ao jornal O Globo, Cleitinho disse ter se inspirado no prefeito Eduardo Paes, que durante a campanha eleitoral do ano passado, prometeu a medicação na rede municipal de saúde. Em janeiro deste ano, ele montou um grupo de trabalho para implementar o uso da semaglutina, principal ativo do Ozempic, nas Clínicas da Família. O senador diz que o Ozempic pode ser uma alternativa à cirurgia bariátrica:

“Tenho muita demanda das pessoas que me pedem bariátrica pelo SUS, mas demora muito. Ozempic é mais rápido, mais barato e menos doloroso. Tem uma inspiração no Paes sim, que já implementou isso no Rio de Janeiro”, afirmou Cleitinho.

Também nesta semana, a iniciativa chegou em Sorocaba (SP). O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) anunciou que sua gestão incluirá o medicamento em programa municipal.

“Começamos o Emagrecer Certo Sorocaba. Você vai ter acompanhamento médico para emagrecer, ter saúde. Além disso, se for necessário, você vai poder ter acesso a medicamentos para emagrecer, como o Ozempic”, prometeu Manga em vídeo postado nas redes sociais.

Como o Ozempic funciona?

O Ozempic contém o princípio ativo semaglutida. É utilizado para reduzir o açúcar no sangue (glicose sanguínea) em adultos com diabetes tipo 2 através de um mecanismo que estimula a secreção de insulina e diminui a secreção de glucagon, somente quando a glicose sanguínea estiver elevada.

(As informações são do jornal O Globo)

