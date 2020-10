Brasil Após ciclo de festas em Brasília, autoridades fazem teste para ver se estão com coronavírus

14 de outubro de 2020

Paulo Guedes, na foto, e presidente do TCU fizeram testes com resultado negativo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após duas semanas marcadas por confraternizações entre autoridades em Brasília, os que participaram desses eventos estão fazendo testes para garantir que não estão com covid-19. Os eventos coincidem com uma onda de contaminações entre integrantes dos três Poderes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anunciou que contraiu o coronavírus. No sábado retrasado, 3 de outubro, ele foi anfitrião de um almoço onde estavam o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, e o indicado para a vaga de ministro no STF Kassio Nunes Marques.

Kakay disse que conversou com uma infectologista e vai se testar depois de receber a notícia de que Toffoli está infectado, “por uma questão de precaução”, mesmo sem sintomas. Também estavam na festa o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os três já tiveram covid, assim como Bolsonaro.

Através de sua assessoria, Kassio Nunes Marques disse que não sentiu sintomas e por isso ainda não se testou.

José Mucio, presidente do TCU, fez o teste e teve resultado negativo. Mas não por conta do almoço, onde diz ter passado pouco tempo. Sua preocupação foi com um jantar no dia 5, na casa do ministro do TCU Bruno Dantas. O evento selou a paz entre o ministro da Economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), após um desentendimento.

Dois convidados desse jantar anunciaram depois que estão com covid: Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, e o senador e líder do MDB Eduardo Braga (AM). Bruno Dantas disse que está isolado, sem sintomas, aguardando para decidir se vai precisar fazer um teste.

Eduardo Braga contou a aliados que se testou — e teve resultado positivo — após Ramos divulgar que está com o vírus. Paulo Guedes também se preocupou com a onda de contaminações e fez dois testes, um exame de sangue e outro pela saliva, ambos negativos.

“Tive contatos com gente que testou positivo, mas por orientação médica estou isolado e aguardando para ver se surgem sintomas. Por enquanto, zero”, diz Dantas. A senadora Kátia Abreu (PP-TO) também participou do jantar na casa do ministro do TCU. Estava sentada ao lado do ministro Ramos. Para se precaver, fez o teste recentemente e teve resultado negativo.

