Após cirurgia no joelho, ministro do Supremo Marco Aurélio Mello diz que a Constituição recebe “caneladas”

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Marco Aurélio Mello recebeu alta do hospital DF Star, em Brasília, na manhã deste domingo (20), depois de ter se submetido, no sábado (19), a uma cirurgia no joelho direito em razão de um problema em um dos meniscos.