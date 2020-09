O primeiro-ministro Boris Johnson introduziu novas restrições para os habitantes das regiões Norte, Noroeste e Centro do país, as mais afetadas pela pandemia. Entre as medidas, o governo determinou a obrigatoriedade de confinamento, a partir do dia 28 de setembro, para as pessoas que testaram positivo para a Covid-19 ou caso o NHS (Serviço Nacional de Saúde, na sigla em inglês) solicite.