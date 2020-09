Política Bolsonaro participa de comemoração do 20 de Setembro em Brasília

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente foi recebido por apoiadores e comeu churrasco no Piquete do Eixão, na capital federal Foto: Divulgação Presidente foi recebido por apoiadores e comeu churrasco no Piquete do Eixão, na capital federal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio do Alvorada, no início da tarde deste domingo (20), para participar de uma celebração do 20 de Setembro no Eixão do Lazer, em Brasília.

No chamado Piquete do Eixão, o presidente foi recebido por apoiadores e comeu churrasco. Ele também tirou fotos com as pessoas que comemoravam o “Dia do Gaúcho”.

Antes, Bolsonaro prestou uma homenagem para os gaúchos nas redes sociais. Compartilhando uma imagem em que aparece vestindo trajes típicos do Rio Grande do Sul, ele escreveu: “Hoje, 20 de setembro, é Dia do Gaúcho. Nossos parabéns a todos do Rio Grande do Sul”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política