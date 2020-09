Polícia Quatrocentos quilos de peixe são apreendidos em Pelotas

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O alimento não tinha procedência e era transportado sem refrigeração Foto: PRF/Divulgação O alimento não tinha procedência e era transportado sem refrigeração.. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de 400 quilos de filé de peixe foram apreendidos na BR-116, em Pelotas, no Sul do Estado, durante uma fiscalização conjunta entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Brigada Militar na noite de sábado (19). O alimento não tinha procedência e era transportado sem refrigeração.

Segundo informações divulgadas pela PRF neste domingo (20), os filés de peixe estavam em um reboque puxado por um carro. Os dois ocupantes do veículo disseram que seguiam com o alimento de Rio Grande para Eldorado do Sul e que não tinham qualquer documentação para comprovar a sua origem.

A Vigilância Sanitária foi acionada para realizar a apreensão dos pescados. Os dois homens foram encaminhados para uma delegacia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia