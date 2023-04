Esporte Após cirurgia no tornozelo, Neymar volta ao CT do PSG e seguirá tratamento no clube

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em nota oficial, clube francês informa que os exames do brasileiro são tranquilizadores. (Foto: PSG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um mês e meio após a cirurgia no tornozelo direito, o atacante Neymar está de volta ao Centro de Treinamento do Paris Saint-Germain. O brasileiro, que estava se recuperando em casa e recentemente veio ao Brasil, vai seguir seu protocolo de reabilitação no clube francês.

A equipe média do PSG e os médicos Peter D’hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar, cirugiões responsáveis pelo procedimento de Neymar, resolveram tirar a bota de imobilização que acompanhava o craque desde o fim da cirurgia. Ainda de acordo com o clube francês, os exames de Neymar são tranquilizadores.

“Neymar Jr está de volta ao Centro de Treinamento. A equipe médica do Paris Saint-Germain e os cirurgiões que o operaram retiraram hoje sua bota de imobilização. Os exames são tranquilizadores. O jogador seguirá agora seu protocolo de reabilitação em Paris.”, disse o PSG em nota.

O atacante não joga desde a partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês, no dia 19 de fevereiro. A lesão aconteceu após uma jogada na qual André, do Lille, chegou para marcar Neymar, que acabou torcendo o tornozelo devido à carga do rival por trás. O lance não foi duro, tanto que o atleta adversário não levou cartão amarelo.

Exames foram feitos ao longo das semanas e a equipe médica do PSG recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência – já que não é a primeira vez que Neymar machuca este tornozelo. Na época, o clube informou que todos os especialistas consultados confirmaram a necessidade da cirurgia.

Neymar já sofreu um problema na mesma articulação na primeira partida da Copa do Mundo no Catar contra a Sérvia e só conseguiu voltar a jogar pela Seleção nas oitavas de final.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/apos-cirurgia-no-tornozelo-neymar-volta-ao-ct-do-psg-e-seguira-tratamento-no-clube/

Após cirurgia no tornozelo, Neymar volta ao CT do PSG e seguirá tratamento no clube

2023-04-27