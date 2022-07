Mundo Após colapso de coalizão governista, primeiro-ministro da Itália renuncia

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

O governo de Draghi reunia os principais partidos italianos de esquerda e direita Foto: Reprodução/Twitter O governo de Draghi reunia os principais partidos italianos de esquerda e direita. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, renunciou nesta quinta-feira (21), um dia depois de ter sido abandonado por partidos da coalizão de unidade nacional que comandava havia 17 meses.

Afetada pela ameaça de recessão que ronda a Europa, a Itália agora se vê diante de uma crise política que deve culminar em eleições antecipadas. O tecnocrata e ex-presidente do Banco Central Europeu anunciou a sua decisão ao presidente Sergio Mattarella em uma reunião na manhã desta quinta, de acordo com um comunicado emitido pelo Palácio do Quirinal, sede da Presidência da República.

O presidente disse ter “tomado nota” do pedido, mas fez um apelo para que Draghi continue a tocar o governo até que haja alguém para substituí-lo. Os próximos passos serão definidos entre Mattarella e os chefes do Legislativo. Há duas opções: dissolver o Parlamento e anunciar eleições antecipadas ou nomear um governo provisório para comandar o país até o fim da atual legislatura, no meio do ano que vem.

O presidente já indicou não ter planos de nomear um líder provisório, e as novas eleições parecem praticamente garantidas. A imprensa italiana especula como possíveis datas 18 ou 25 de setembro, além de 2 de outubro.

Pouco antes de se reunir com Mattarella, Draghi já havia anunciado a sua decisão em uma sessão na Câmara dos Deputados que debateria o mesmo voto de confiança pautado na véspera no Senado. Emocionado, ele disse ao plenário: “Como vocês veem, às vezes o coração de um banqueiro também é usado”.

O governo de Draghi reunia os principais partidos italianos de esquerda e direita, com exceção do ultradireitista Irmãos da Itália.

