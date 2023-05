Esporte Após conquistar título francês, goleiro do PSG sofre acidente ao cair de cavalo

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Agência afirma que jogador sofreu traumatismo craniano. (Foto: Reprodução)

Menos de um dia após conquistar o Campeonato Francês com o clube, o goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, caiu do cavalo, em El Rocío, na Espanha, e sofreu traumatismo cranioencefálico, segundo o jornal espanhol “As”. Pessoas próximos ao goleiro afirmam que ele acabou atingido no pescoço pelo cavalo em fuga , após ter caído.

Sergio Rico foi levado de helicóptero às pressas para o hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, logo após o ocorrido. Ele está internado e segundo informações do jornal espanhol, seu estado de saúde é grave.

“O Paris Saint-Germain soube do acidente de Sergio Rico neste domingo e está em contato constante com sua família” disse o PSG em comunicado.

A imprensa espanhola tem reportado que ele está sedado. O “Marca”, no entanto, fala de um estado ” estável “.

Ainda segundo “As”, Sergio Rico está fazendo outros exames para entender a gravidade do acontecido. A matéria cita fontes de saúde consultadas pela agência EFE que dizem que Sergio Rico caiu de um cavalo no povoado de El Rocío (Huelva) e sofreu um traumatismo craniano. No entanto, pessoas ligadas ao entorno do jogador insistem que o goleiro estava no El Rocío e foi atingido no pescoço por um cavalo em fuga , que provocou o trauma.

O jogador, que estava no banco do PSG neste sábado durante partida que foi disputada em Estrasburgo e na qual os parisienses levantaram o título da Liga, com o empate por 1 a 1 contra o Strasbourg, havia sido liberado para viajar. Todos os atletas ganharam folga após o título francês. Neymar, por exemplo, está agora curtindo o GP de Fórmula 1 em Mônaco.

Em sua conta oficial no Twitter, o Sevilla, ex-time do goleiro, mandou uma mensagem de apoio. “Muita força e pronta recuperação, Sergio Rico”, escreveu o Sevilla.

O espanhol de 29 anos chegou ao Paris Saint-Germain em 2020 após um empréstimo de uma temporada. Sergio Rico passou anteriormente por Sevilla, Fulham e Mallorca.

Título antecipado

O Paris Saint-Germain conquistou, com uma rodada de antecedência, o título de campeão francês da temporada 2022/23. A equipe comandada por Christophe Galtier ficou no empate por 1 a 1 com o Strasbourg, mas chegou a 85 pontos e não pode mais ser alcançado pelo segundo colocado Lens. Messi abriu o placar, e Gameiro deixou tudo igual.

O PSG foi a 85 pontos, com 27 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Com 81, o Lens não pode mais ser campeão, mas assegurou sua vaga na fase de grupos da próxima Champions League. O Olympique de Marselha é o terceiro colocado, seguido por Lille e Rennes.

