Vini Jr. é um dos convocados para os amistosos da Seleção Brasileira contra Guiné e Senegal. Confira a lista completa

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Atacante do Real Madrid foi chamado junto com nomes conhecidos e estreantes na equipe. (Foto: Arquivo/CBF)

Alvo de ataques racistas no Campeonato Espanhol, o atacante Vini Jr. (Real Madrid) encabeça a lista de convocados da Seleção Brasileira para duas partidas amistosas contra Guiné e Senegal. Os duelos estão marcados, respectivamente, para os dias 17 (em Barcelona, Espanha) e 20 de junho em Lisboa (Portugal).

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu quem será o substituto de Tite no comando técnico da equipe Canarinho, o interino Ramon Menezes, 50 anos, estará à frente da casamata durante ambos os jogos. Em sua primeira participação anterior (25 de março), o resultado foi uma derrota de 2 a 1 para Marrocos na casa do adversário.

A relação de nomes escolhidos para os dois compromissos incluem destaques de Palmeiras, Fluminense e Flamengo. Abrange, ainda, quatro estreantes na Seleção: Ayrton Lucas, Joelinton, Nino e Vanderson.

“A Seleção Brasileira permanece aberta aos atletas que apresentam boa performance”, frisou ao anunciar os nomes neste domingo (28). Ele acrescentou:

“Em todas as posições vocês poderão ver que há um jogador que esteve na Copa do Mundo, o que também é importante para dar a sustentação aos atletas que estão chegando para sua primeira vez com a camisa verde-e-amarela”.

– Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

– Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo).

– Zagueiros: Ibanez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).

– Meias: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras).

– Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr. (Real Madrid).

Futuro comandante

Em programa exibido recentemente no canal SporTV, o repórter e apresentador André Rizek afirmou que o português Jorge Jesus, ex-comandante do Flamengo, pode ser anunciado em breve pela CBF o novo treinador da Seleção Brasileira.

“Pelo que apurei, se o Carlo Ancelotti [do Real Madrid] não for o escolhido, quem assumirá o cargo é Jorge Jesus, que inclusive está empolgado com essa possibilidade”, detalhou o jornalista. O lusitano tem seu contrato por se encerrar com Fenerbace, da Turquia.

Diferente do muito se fala, a Seleção Brasileira já teve estrangeiros entre os 58 profissionais que a comandaram. O primeiro foi o uruguaio Ramón Platero, em 1925, e o português Jorge Gomes de Lima, o “Joreca”, dividiu a função em 1944 com Flávio Costa. Já o argentino Filpo Nuñez “vestiu o abrigo” em 1965.

A título de curiosidade: antes de 1923, a equipe nacional não tinha comissão técnica. Quem exercia o comando era um grupo de jogadores, que decidia em conjunto as convocações e a tática em campo.

