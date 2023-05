Esporte Longe dos gramados há três meses, Neymar comemora nas redes sociais o título francês do PSG

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Jogador esteve em Mônaco neste domingo para acompanhar a Fórmula 1. (Foto: Reprodução)

O empate fora de casa – 1 a 1 – com o Strasbourg, no sábado (28), foi o suficiente que o Paris Saint-Germain (PSG) confirmasse o título do Campeonato Francês com uma rodada de antecedência. Afastado dos gramados desde 19 de fevereiro por causa de uma lesão no tornozelo direito, o jogador brasileiro Neymar foi às redes sociais para comemorar a conquista.

“Número 1 da França! Mais um para a conta do pai”, postou o atacante de 31 anos, logo após acompanhar o jogo ao vivo pela TV. Ele também divulgou uma arte sua e de companheiros de PSG como campeões franceses da temporada 2022-23 e uma foto alusiva aos cinco troféus nacionais que possui desde sua chegada à França, em 2017.

Já neste domingo (29), Neymar badalou por Mônaco para acompanhar o Grande Prêmio de Monte Carlo, um dos mais tradicionais da Fórmula 1. Ele estava acompanhado da noiva, grávida.

PSG X Strasbourg

Com gol do argentino Lionel Messi (e assistência do francês Mbappé), o PSG saiu na frente do Strasbourg mas acabou sofrendo o empate na reta final do segundo tempo. O placar elevou o escore do clube parisiense para 85 pontos – quatro à frente do vice-líder Lens e, portanto, sem chance de ser alcançado na próxima rodada.

Ainda sem poder contar com Neymar na equipe, a equipe ainda tem pela frente o duelo de encerramento da temporada 2022-23. O jogo está marcado para as 16h do próximo sábado (3 de junho), contra o Clermont, no Parque dos Príncipes (a casa do Paris Saint-Germain).

Rumores de transferência

Conforma a imprensa europeia, Neymar pode estar vivendo seus últimos dias no PSG, no qual tem sido alvo de várias críticas de boa parte dos torcedores. Vários deles pedem a saída do brasileiro – que já estaria considerando uma possível mudança de clube na próxima janela de transferências.

O próprio PSG também não descarta a hipótese de liberar o jogador, de acordo com informações de fontes ligadas ao Parque dos Príncipes. Caso os rumores se confirmem, chegará ao fim uma ligação iniciada em agosto de 2017, quando o camisa 10 foi contratado do Barcelona (Espanha) por 222 milhões de euros (então R$ 812 milhões), maior transação envolvendo um futebolista até então.

“A ideia é vendê-lo em julho, com uma proposta em torno de 70 a 100 milhões de euros sendo o suficiente para tirá-lo da equipe francesa, que não fará esforço algum para mantê-lo”, garante um repórter parisiense. “O principal candidato é o Chelsea [Inglaterra], que considera Neymar como peça-chave em seus planos de voltar a brigar na parte de cima da Premier League”.

