Por Redação O Sul | 28 de maio de 2023

Ramon Menezes anunciou neste domingo a lista para dois amistosos no mês que vem. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em entrevista coletiva neste domingo (28), após a divulgação da lista de convocados da Seleção Brasileira para dois amistosos contra países africanos, o técnico interino Ramon Menezes falou dos fatores que o motivaram a incluir quatro jogadores que nunca vestiram a camisa verde-e-amarela. “A ideia é ampliar o leque de opções”, justificou.

Ele também defendeu a importância a mescla dos estreantes com atletas de vivência em Copa do Mundo. “Desde a minha oportunidade aqui (após a saída de Tite, no ano passado), trouxemos alguns jogadores por estarem performando bem. Trabalhamos no sentido de trazer dois nomes para cada posição”.

Ramon prosseguiu: “Em todas as posições vocês poderão ver atletas que já estiveram na Copa, o que também é importante para dar a sustentação a quem chega pela primeira vez. A Seleção está sempre aberta aos atletas que apresentam bom desempenho. O Ayrton Lucas [lateral do Flamengo], por exemplo, está muito bem e vai nos ajudar muito”.

Além de Ayrton Lucas, os novatos incluem o zagueiro Nino, o também lateral Vanderson e o meia Joeliton. Eles estarão no banco ou em campo contra Guiné (dia 17 de junho, na Espanha) e Senegal (dia 20, em Portugal). A delegação se apresentará no dia 12.

“Ampliar o leque”

Ramon Menezes destacou a oportunidade de variar o elenco, projetando o futuro: “O pensamento é de fazer a melhor lista possível e oportunizar novos atletas para que possa haver uma sequência. Tem o aspecto da manutenção de atletas que estiveram na primeira lista, na Copa e novos atletas”.

Em seguida, ele analisou a situação de alguns nomes. “Nosso leque em cada posição tem vários atletas. Um jornalista citou o Caio Henrique, mas estamos trazendo o Ayrton Lucas pela primeira vez e, ao lado dele, o Alex Telles, que já esteve na Copa. Douglas vem performando muito bem, poderia estar na lista, mas estamos trazendo o Bruno Guimarães, que já esteve na Copa, que é da posição e vai se juntar ao Casemiro e ao André.

Prestígio no cargo

O fato de ter se deslocado da Argentina e vindo ao Rio de Janeiro para convocar os jogadores foi visto com naturalidade pelo comandante. Ele está em território argentino comandando a Seleção Sub-20 no Mundial da categoria e, neste domingo, estava de folga após a vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria. Ramon descartou uma perda de foco.

“Primeiro, que o presidente já tinha me avisado, e de maneira alguma eu perdi o foco. Passei isso para os atletas e só fui falar depois do jogo de ontem, que eu viria aqui no Brasil, que era folga. Mas foco total no Mundial. Hoje, como é minha folga, fiz questão de vir aqui. Eu sou profissional, sou um cara que trabalho muito. Então, encaro passando por isso”.

