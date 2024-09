Geral Após corte de juros nos Estados Unidos, dólar tem queda e fecha cotado a R$ 5,46

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2024

Investidores repercutiram as decisões da principal "Superquarta" do ano. (Foto: Freepik)

O dólar fechou em queda na principal “Superquarta” do ano. Esse é o nome dado à data em que coincidem as reuniões que definem as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos. No exterior, a grande expectativa do mercado era pelo início do corte de juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que se confirmou na tarde dessa quarta-feira (18).

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) decidiu cortar 0,50 ponto percentual (p.p.) das taxas básicas do país, levando o intervalo para 4,75% a 5% ao ano.

Até o início da semana, o mercado esperava uma redução menor, de 0,25 p.p. A surpresa fez o dólar cair com força logo depois do anúncio, para a casa dos R$ 5,41. Pouco depois, voltou a ganhar força para voltar ao patamar de R$ 5,46.

Já por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. A Selic – a taxa básica de juros da economia – subiu para 10,75%. É o primeiro aumento de juros desde agosto de 2022 e o primeiro deste mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O placar da reunião do Copom foi unânime. Ou seja, todos os nove diretores votaram pelo aumento da Selic, mesmo os 4 diretores indicados por por Lula.

O Copom justificou que vem percebendo, no cenário interno, risco para alta da inflação.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, fechou em queda.

Dólar

O dólar fechou em queda de 0,47%, cotado em R$ 5,4626. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,4126. Com o resultado, a moeda americana acumulou: queda de 1,88% na semana; perda de 3,02% no mês; e avanço de 12,57% no ano. Na véspera, a moeda havia recuado 0,39%, cotada em R$ 5,4883.

Ibovespa

O Ibovespa fechou em queda de 0,90%, aos 133.748 pontos. Com o resultado, o índice acumulou: queda de 0,84% na semana; recuo de 1,66% no mês; e queda de 0,33% no ano. Na véspera, havia recuado 0,12%, aos 134.960 pontos.

Mercados

O que está mexendo com os mercados? Como era de se esperar, o principal destaque desta quarta-feira (18) foram as decisões de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos. Às 15h, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) anunciou sua decisão de cortar os juros do país em 0,50 ponto percentual (p.p.), para a faixa de 4,75% a 5% ao ano. Essa foi a primeira redução na taxa desde março de 2020.

A medida já era esperada pelo mercado, após sinalizações recentes de corte pelo presidente do Fed, Jerome Powell. A novidade é o tamanho do corte, que ainda não tinha consenso entre especialistas.

A decisão, inclusive, não foi unânime. Dos 12 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), 11 votaram a favor do corte de 0,50 p.p., incluindo Powell. O único voto divergente foi pela redução de 0,25 ponto.

Em comunicado, o Fomc afirmou que a medida veio “à luz do progresso na inflação e do equilíbrio de riscos”. Disse também que “continuará monitorando as implicações das informações recebidas para a perspectiva econômica”, sem dar sinais claros sobre os próximos passos. Saiba mais aqui.

“A decisão de um corte mais agressivo pelo Fed parece derivar das projeções de taxa de desemprego, que foram elevadas, apesar da manutenção na projeção do crescimento do PIB. (…) O Fed não mudou sua visão de taxa terminal, mas pretende adotar um ritmo de corte de juros mais rápido”, diz Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.

Pela manhã, mais de 60% das apostas indicavam um corte de 0,50 p.p. das taxas básicas dos EUA pela instituição, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group.

A previsão de redução dos juros na maior economia do mundo vem mesmo após o país divulgar dados fortes de atividade. Na véspera, por exemplo, as vendas no varejo dos EUA reportaram um aumento inesperado em agosto, enquanto a produção industrial do país subiu 0,9% no período. As informações são do portal de notícias G1.

