Economia Após decisão do Banco Central, Brasil continua com a maior taxa de juros real do mundo

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic inalterada em 13,75% ao ano Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a Selic inalterada em 13,75% ao ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) não aumenta desde junho de 2022, mas o País continua no topo do ranking global de juros reais, segundo um levantamento compilado pelo MoneYou e pela Infinity Asset Management. Já a Argentina (-13,02%) ocupa a última posição na lista de 40 países.

Na quarta-feira (3), o Copom (Comitê de Política Monetária) do BC (Banco Central) manteve a Selic inalterada em 13,75% ao ano.

Descontada a inflação esperada para os próximos 12 meses – de 5,32%, segundo o Boletim Focus, do BC –, os juros reais ficaram em 6,82%. A taxa é suficiente para manter o País no topo da lista, acima de México (6,13%), Colômbia (5,13%), Chile (4,89%) e Filipinas (2,62%).

A taxa de juros real é calculada com o abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses, sendo considerada uma medida melhor para comparação com outros países.

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), o Brasil se manteve na segunda posição, atrás apenas da Argentina, onde a taxa é de 91%, mas a hiperinflação derruba a taxa real. Veja abaixo:

Argentina: 91%

Brasil: 13,75%

Colômbia: 13,25%

Hungria: 13%

Chile: 11,25%

México: 11,25%

Turquia: 8,50%

África do Sul: 7,75%

Rússia: 7,50%

República Checa: 7%

Polônia: 6,75%

Índia: 6,68%

Filipinas: 6,25%

Indonésia: 5,75%

Hong Kong: 5,25%

Nova Zelândia: 5,25%

Estados Unidos: 5%

Canadá: 4,50%

Cingapura: 3,78%

Israel: 4,50%

China: 4,35%

Reino Unido: 4,25%

Austrália: 3,85%

Alemanha: 3,75%

Áustria: 3,75%

Espanha: 3,75%

Grécia: 3,75%

Holanda: 3,75%

Portugal: 3,75%

Suécia: 3,75%

Bélgica: 3,75%

França: 3,75%

Itália: 3,75%

Coreia do Sul: 3,50%

Malásia: 3%

Dinamarca: 2,60%

Tailândia: 2%

Taiwan: 1,88%

Japão: -0,10%

Suíça: -0,75%

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/apos-decisao-do-banco-central-brasil-continua-com-a-maior-taxa-de-juros-real-do-mundo/

Após decisão do Banco Central, Brasil continua com a maior taxa de juros real do mundo

2023-05-04