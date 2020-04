A nomeação de Ramagem para o cargo mais alto da PF foi publicada na terça-feira (28), e a posse estava prevista para as 15h desta quarta no Palácio do Planalto. Porém, na manhã desta quarta, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do delegado. O ministro é o relator de uma ação protocolada pelo PDT