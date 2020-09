Inter Após deixar escapar a classificação antecipada, Coudet avalia empate na Colômbia: “Um jogo muito chato”

30 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O empate contra o América de Cali não agradou a ninguém no Inter. Com um resultado de 0 a 0, a equipe de Eduardo Coudet deixou para a última rodada o carimbo da classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Desde o início da entrevista coletiva, Coudet se mostrou chateado com o resultado e o desemprenho da equipe, deixando bem claro que não gostou do que viu em campo: “É um jogo que não gostei como espectador. Foi um jogo muito chato”.

O técnico ressaltou as mudanças ocorridas na equipe desde o início da competição. Em fevereiro/março, no início do seu trabalhoe quando o colorado superou a pré-Libertadores, Coudet possuía um time completo em suas mãos, com peças importantes, como Paolo Guerrero. Na época, conseguiu impor seu estilo de jogo e fazer com que a equipe fizesse boas atuações. No entanto, agora, a situação é bem diferente: “Obviamente não quero jogar assim, mas se formos analisar o time da primeira rodada da Libertadores foram oito modificações. Esse é o saldo mais negativo deste jogo”, disse o técnico. Além do empate que impediu a classificação antecipada, o lateral direito Saravia saiu ainda no primeiro tempo com dores no joelho e o técnico sinalizou que é “uma lesão grave”.

Coudet também falou sobre a expulsão de Leandro Fernández, aos 12 minutos do segundo tempo, após dar uma cotovelada no jogador adversário. O técnico garantiu que terá uma conversa reservada com o jogador. “Não é algo que eu gosto (a expulsão). Mas são coisas que se falam internamente. Botamos os que tínhamos em melhores condições. É o que temos. Obviamente que assim não quero jogar. Mas hoje é o que podemos jogar”, finalizou.

Com o empate, o colorado soma oito pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo E da Libertadores, ficando atrás do Grêmio, que tem 10. Na última rodada da fase de grupos, o Inter encara a Universidad Católica, no dia 22 de outubro, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

Mas antes, o desafio fica por conta de mais um clássico Grenal, desta vez pelo Brasileirão. No sábado, às 17h, na Arena, os gaúchos protagonizam o clássico de número 428, válido pela 13ª rodada do campeonato nacional.

